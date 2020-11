Liverpool en Tottenham rouwen: ‘De beste doelman ooit tussen onze palen’

Voetbalminnend Engeland rouwt om het overlijden van Ray Clemence. De oud-doelman was al langere tijd ziek en is zondag op 72-jarige leeftijd overleden. Clemence wordt gezien als een van de beste keepers die Engeland ooit heeft voortgebracht. Hij kwam in de jaren zeventig en tachtig uit voor Liverpool en Tottenham Hotspur. Na zijn actieve loopbaan werkte het icoon onder meer nog als keeperstrainer bij Tottenham en de Engelse nationale ploeg

Liverpool omschrijft Clemence als ‘de doelman die volgens velen de beste keeper ooit tussen onze palen was’. Hij maakte in juni 1967 de overgang van Scunthorpe United naar Liverpool, waar hij uiteindelijk 665 duels keepte en vijf landstitels, drie Europa Cups, twee UEFA Cups, de Europese Super Cup, de FA Cup en de League Cup won.

Tussen september 1972 en maart 1978 miste Clemence niet één wedstrijd en keepte hij 336 duels. Alleen Ian Callaghan en Jamie Carragher kwamen in het verleden vaker voor Liverpool uit. Na de winst van de Europa Cup I in 1981, een 1-0 zege in de finale tegen Real Madrid in Parijs, vertrok de doelman voor 300.000 pond naar Tottenham.

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends. Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.