‘Frank Arnesen kan Feyenoord achter zich laten met fraaie overstap’

In de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur blijft AS Roma actief in Nederland. Volgens La Gazzetta dello Sport en Il Messaggero heeft de huidige nummer nummer vier van de Serie A belangstelling voor technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord. Donderdagavond maakten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad van de Romeinse interesse in technisch manager John de Jong van PSV.

De kranten in Italië schrijven dat AS Roma niet op zoek is naar een sportief directeur 'in de klassieke zin van het woord', iemand die zich vooral bekommert om onderhandelingen met spelers en andere werknemers van de club, maar iemand wil die zelf ook het vermogen heeft om talenten te ontdekken. De profielschets wordt omschreven als een mix van de baan van sportief directeur en scout. Arnesen wordt gezien als een geschikte man voor die functie, daar hij in het verleden spelers strikte die later uitgroeiden tot topvoetballers.

Arnesen was in het verleden technisch directeur van onder meer PSV, Tottenham Hotspur en Chelsea. In Italië worden de namen van spelers als Ronaldo, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij, Arjen Robben, Salomon Kalou en John Obi Mikel uitgelicht als spelers die door Arnesen zijn 'ontdekt' of binnengehaald bij een van zijn clubs. De Deen werd in januari 2020 aangesteld bij Feyenoord en haalde in januari Róbert Bozeník en Oguzhan Özyakup (op huurbasis) naar De Kuip. Afgelopen zomer volgden Uros Spajic (huurbasis), Bryan Linssen (transfervrij), Christian Conteh, Mark Diemers en João Carlos Teixeira naar De Kuip, terwijl Francesco Antonucci volgend jaar arriveert.

Omdat de komst van Luís Campos van AS Monaco vrijwel onmogelijk wordt geacht, zou Arnesen een van de voornaamste kandidaten zijn bij AS Roma. Toen hij in januari werd aangesteld bij Feyenoord, maakte de club niets bekend over de loopduur van zijn contract. Behalve de naam van De Jong vallen ook de namen van Victor Orta (Leeds United) en Markus Krösche (RB Leipzig) in de Italiaanse pers. AS Roma is onlangs voor ongeveer 87 procent van de aandelen in handen gekomen van de Friedkin Group, met aan het hoofd multimiljardair Dan Friedkin. Als het aan de investeerders uit de Friedkin Group ligt, groeit de club uit Rome binnen de kortste keren uit tot een serieuzere concurrent voor Juventus AS Roma zit momenteel zonder sportief directeur.