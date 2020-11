Jong Oranje haalt opnieuw uit en speelt in Portugal voor één doel

Het al geplaatste Jong Oranje heeft zondagmiddag ook zijn negende duel in de EK-kwalificatie gewonnen. In een kletsnat en guur Almere versloeg de ploeg van Erwin van de Looi Wit-Rusland met 5-0. Kaj Sierhuis (drie keer) en Myron Boadu (twee keer) maakten de treffers. Vorige maand kon de vlag uit bij Jong Oranje. Na de 0-7 in Gibraltar wist Jong Oranje al dat het met 24 punten en een doelsaldo van 40-3 was verzekerd van de eerste fase van het eindtoernooi volgend jaar.

Jong Oranje speelde in het Yanmar Stadion zonder Abdou Harroui. De middenvelder van Sparta Rotterdam hoorde een paar uur voor de aftrap dat hij positief is getest op het coronavirus. Hij was niet de enige voetballer die ontbrak bij Jong Oranje. Dani de Wit en Tyrell Malacia keerden met blessures terug naar respectievelijk AZ en Feyenoord, terwijl Sven Botman en Ryan Gravenberch werden doorgeschoven naar het Nederlands elftal.

Jong Oranje ging met een 2-0 voorsprong de rust in. In het eerste half uur hielden de teams elkaar in evenwicht, maar daarna nam het team van Van de Looi afstand. Sierhuis ontving een pass van Jürgen Ekkelenkamp en schoot de bal via de paal binnen: 1-0. Twee minuten later kwam Jong Oranje op gelukkige wijze op 2-0. Doelman Pavel Pavlyuchenko kwam niet uit zijn doel, waarna Sergey Volkov de bal weg wilde trappen. Hij zag Boadu echter over het hoofd en zag hoe de bal via de voet van de Nederlander tegen de touwen ging.

In de tweede helft liep het team van Van de Looi verder uit. Twee minuten na de pauze kreeg Boadu de bal op links aangespeeld van Mitchel Bakker, waarna hij na een goede actie de bal in de verste hoek mikte: 3-0. Na iets meer dan een uur spelen verscheen de 4-0 op het scorebord. Sierhuis miste eerst de bal na een voorzet vanaf rechts van Deyovaisio Zeefuik, maar het spel ging verder en uiteindelijk maakte de aanvaller wel zijn tweede doelpunt van de middag toen Sherel Floranus de bal vanaf links voorgaf.

Sierhuis completeerde zeven minuten voor zijn hattrick. Na een aanval over diverse schijven was het opnieuw Floranus die vanaf links voorgaf en de aanvaller werkte bij de eerste paal de 5-0 binnen. Het was de tweede wedstrijd op rij dat de spits van Stade Reims drie goals maakte voor Jong Oranje. Een maand geleden was hij ook op schot tegen Jong Cyprus (0-7).

Vorige maand kon de vlag uit bij Jong Oranje. Na de 0-7 in Larnaca wist de ploeg al dat het was verzekerd van de eerste fase van het eindtoernooi volgend jaar in Hongarije en Slovenië. Het enige dat nu nog op het spel staat is de groepswinst. Portugal is daarvoor de directe concurrent. Woensdag staat het onderlinge treffen op het programma. De aftrap in Portimao is om 20.30 uur, Nederlandse tijd. Dit is tevens de laatste wedstrijd van Jong Oranje in de EK-kwalificatie. Een gelijkspel is voor Nederland voldoende.