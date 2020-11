Hateboer en Van de Beek raken basisplaats kwijt bij Oranje

De opstelling van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijd Bosnië-Herzegovina is bekend. Bondscoach Frank de Boer voert enkele wijzigingen door ten opzichte van het oefenduel met Spanje, meldt FOX Sports: Marco Bizot, Hans Hateboer, de geblesseerde Nathan Aké en Donny van de Beek zijn er niet bij. De wedstrijd tussen Oranje en Bosnië-Herzegovina begint zondagavond om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Jasper Cillessen is Tim Krul vanavond de keeper van Oranje. Woensdag tegen Spanje koos De Boer nog voor Marco Bizot, maar de bondscoach kondigde in een eerder stadium al aan dat Krul de voorkeur zou krijgen in de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Polen.

De rechtsbackpositie was voorafgaand aan de wedstrijd onderwerp van discussie in de media: woensdag begon Hans Hateboer op die positie, maar Denzel Dumfries viel in de tweede helft sterk in. Hij mag het nu laten zien vanaf de aftrap. Stefan de Vrij vormde na rust het centrale duo met Daley Blind, die al vroeg moest invallen na een blessure van Nathan Aké. Het duo uit de tweede helft blijft intact.

Op de linkerflank krijgt Owen Wijndal de kans. Na zijn sterke wedstrijd tegen Spanje krijgt de back van AZ, ondanks dat hij tegen Spanje negentig minuten speelde, de voorkeur boven Patrick van Aanholt. Op het middenveld maakt Donny van de Beek, die tegen Spanje het enige doelpunt voor zijn rekening nam, plaats voor Davy Klaassen, waardoor Georginio Wijnaldum opschuift naar de nummer 10-positie. Frenkie de Jong speelt links op het middenveld. De voorhoede is met Steven Berghuis, Luuk de Jong en Memphis Depay onveranderd.

Bosnië-Herzegovina moet het stellen zonder sterspeler Edin Dzeko. De spits van AS Roma is positief getest op het coronavirus. Hij vertoont geen symptomen, maar is volgens de richtlijnen in thuisisolatie in zijn huis in Rome. Door zijn afwezigheid draagt Miralem Pjanic de aanvoerdersband bij de bezoekers. Bosnië-Herzegovina verzamelde tot dusver twee punten in de groepsfase van de Nations League en staat daarmee onderaan. Oranje heeft vijf punten en neemt bij een overwinning in ieder geval voor even de koppositie over.

Opstelling Oranje: Krul; Dumfries, De Vrij, Blind, Wijndal; Klaassen, Wijnaldum, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong, Depay.

Opstelling Bosnië-Herzegovina: Sehic; Cipetic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hodzic, Gojak.