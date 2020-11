Zlatan wilde Van der Meijde zijn nummer niet geven: ‘Donder toch op, man’

Andy van der Meijde is niet in staat om Zlatan Ibrahimovic in het programma Bij Andy in de auto te krijgen. Het is echter meer een kwestie van niet willen, erkende de oud-voetballer zondag in de online talkshow van Voetbal International. “Nee, ik denk het niet. En ik wil het ook niet.”

De vriendschap tussen Van der Meijde en Ibrahimovic is over. De twee leerden elkaar kennen bij Ajax en waren toen goede vrienden. “Wij zijn geen goede vrienden meer. We waren gewoon vrienden en nu we hebben geen contact meer, klaar. Dan houdt het op", erkende de oud-voetballer van onder meer Ajax, Internazionale en Everton. "Tijdens ons voetbal waren we goede vrienden, maar daarna hebben we geen contact meer gehad. Het contact is helemaal verwaterd. Ik vind het gewoon zonde.”

Bij de boekpresentatie van Van der Meijde in Parijs was Ibrahimovic er nog bij: “Normaal wissel je dan telefoonnummers uit, maar dat wilde hij ook niet. Oké, cool, dan niet. Maar dan ga ik ook niet lopen zeiken van: 'Wil je alsjeblieft bij mij in de auto komen?' Donder toch op man, ik blijf gewoon mezelf. Terwijl we gewoon echt een goede relatie hadden."

“Hij kwam bij mij thuis, ik bij hem, we gingen wel eens weg met de auto's. Ja, zonde.” Van der Meijde vindt het wel prachtig hoe de Zweed bij AC Milan op 39-jarige leeftijd nog steeds een van de smaakmakers van de Serie A is. “Ik vind het geweldig hoe hij op die leeftijd nog steeds de man is in de Serie A. Geweldig, toch?!”