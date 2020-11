Naam van Mario Götze valt opnieuw: ‘We moeten hem de tijd geven’

Iets meer dan drie jaar geleden speelde Mario Götze zijn 63e en voorlopig laatste interland voor het nationale elftal van Duitsland. De middenvelder ondertekende ruim een maand geleden een tweejarig contract met PSV, waar hij langzaamaan fitter en beter aan het worden is. Duitse media vragen zich inmiddels af wanneer bondscoach Joachim Löw gaat overwegen om Götze weer uit te nodigen nu de voormalig wereldkampioen op de weg terug is.

Na de 3-1 zege op Oekraïne van zaterdagavond viel de naam van Götze opnieuw. “Ik ben blij dat hij deze stap naar PSV heeft gemaakt, maar we moeten hem tijd geven”, benadrukte Löw in gesprek met ZDF. “Hij heeft geruime tijd niet gespeeld, dus we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

“Maar voor deze interlandperiode was hij in ieder geval nog geen optie voor mij.” Götze heeft na zes duels reeds drie keer gescoord en bewijst bij PSV dat hij het voetballen zeker nog niet verleerd is. De middenvelder sprak afgelopen week bij ZDF al over een eventuele rentree bij die Mannschaft. “Het is mooi als de bondscoach iets positiefs zegt. Maar voor mij is het hier en nu belangrijk”, zei hij.

Götze en Löw kennen elkaar al tien jaar. “Op mijn achttiende werd ik voor het eerst genomineerd voor de nationale ploeg. Daarna hebben we wel wat meegemaakt. Het contact is er altijd wel. Ik wil nu bij PSV spelen en mijn prestaties leveren onder deze trainer. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel.”

Oud-international Lothar Matthäus uitte afgelopen week zijn twijfels. “Ik denk dat Joachim in de voorhoede niet de grootste zorgen heeft en dat Mario snelheid mist. Daarom zie ik hem niet direct als een versterking voor het nationale elftal”, schreef hij in zijn column voor Sky. Matthäus wees er wel op dat Löw een trainer is die achter de spelers staat aan wie hij zijn grootste successen te danken heeft. “En Mario hoort in die categorie, alleen al vanwege zijn winnende doelpunt in de WK-finale van 2014.”