Go Ahead Eagles doet in één helft waar het al acht jaar op wachtte

Go Ahead heeft voor het eerst sinds 21 september 2012 van FC Den Bosch gewonnen. Toen werd het 3-0 door Xander Houtkoop (2) en Quincy Promes, en zondag stapte het team van Kees van Wonderen in de Keuken Kampioen Divisie met een identiek resultaat van het veld: 3-0. Daniël Noels zal zijn debuut in het betaald voetbal mogelijk nooit meer vergeten. De verdediger van FC Den Bosch maakte een eigen doelpunt en kreeg twee gele kaarten en dus rood in De Adelaarshorst.

Een razendsnelle aanval in de zeventiende minuut stond aan de basis van de 1-0. Antoine Rabillard kreeg de bal op maat van Sam Hendriks, die was weggelopen bij Noels, en schoot het leer op fraaie wijze achter Wouter van der Steen: 1-0. Vier minuten later verdubbelde het team van Van Wonderen op gelukkige wijze de voordelige marge. Na een Deventer aanval wilde Brem Soumaoro de bal wegschieten, maar via het been van Noels belandde het leer alsnog in het Bossche doel: 2-0.

FC Den Bosch liet zich zeker niet onbetuigd: een schot van Kevin Felida ging maar net over en Jay Gorter redde bekwaam op een inzet van Don Bolsius. Vlak voor rust verscheen de 3-0 op het scorebord: Van der Steen rekende op een voorzet en liet zich bij de eerste paal verrassen door Bas Kuipers, die de bal bijna vanaf de achterlijn in het doel schoot. Een domper voor FC Den Bosch, dat in Deventer negen spelers door blessureleed moest missen en ook Soumaoro halverwege de eerste helft zag afhaken.

In het eerste kwartier na rust was het Den Bosch dat langzaam wat meer druk zette en via Adrien Bongiovanni en Paco van Moorsel enkele mogelijkheden kregen. In de 67e minuut eindigde een vrije trap van Bongiovanni zelfs op de paal. Tien minuten later was het verzet van de bezoekers gebroken: Noels kreeg zijn tweede gele kaart voor een charge op Frank Ross. Go Ahead stijgt naar de zevende stek met negentien punten uit twaalf duels en speelt komende zaterdag bij Almere City FC. FC Den Bosch houdt na de vierde nederlaag in de laatste vijf duels alleen FC Dordrecht onder zich op de ranglijst. Vrijdag wacht een thuisduel met Jong Ajax en hoopt men de eerste zege na acht duels te boeken.