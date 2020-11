Namen van Ajax-talenten vallen in zoektocht van Guus Hiddink

Guus Hiddink is eindelijk begonnen als bondscoach bij de nationale ploeg van Curaçao. Hiddink werd drie maanden terug al aangesteld, maar de zittende bondscoach Remko Bicentini, was nog niet verteld dat hij weg moest. Na een heuse soap schikte Bicentini, waardoor Hiddink nu toch echt aan zijn avontuur kan beginnen.

Hiddink hoopt dat hij op termijn een aantal nieuwe spelers kan verwelkomen in de selectie van Curaçao. De bondscoach richt zich op spelers die voor Jong Oranje uitkomen én/of het Nederlands elftal net niet halen. In gesprek met FOX Sports vielen de namen van Sontje Hansen en de broers Quinten en Jurriën Timber. “Ik begrijp dat jongens van achttien, negentien, twintig jaar, die bijvoorbeeld bij Jong Oranje of tégen Oranje aan zitten, hun keuze voor Curaçao nog even uitstellen.”

“Maar zodra zij het gevoel hebben dat ze niet bij de eerste veertig van Oranje zitten, dan is er voor hen ook een andere weg om te kijken hoe ze sportief het hoogste kunnen halen.” Hiddink sluit dus zeker niet uit dat Hansen en de gebroeders Timber ooit voor Curaçao gaan spelen. “Op een gegeven moment komen ze voor een keuze te staan, denk ik. Dan zien ze dat Oranje waarschijnlijk te hoog gegrepen is, of dat er veel concurrentie is op hun posities.”

“Dan moeten zij, hun agenten en hun ouders goed nadenken over welke weg ze gaan kiezen. Want er is dan dus een mogelijkheid om via-via alsnog op een WK te komen.” Hiddink hoopt Curaçao naar het WK van 2022 in Qatar te leiden. De kwalificatiecyclus moet nog beginnen. “Het zijn geen eenvoudige stappen”, erkent de Nederlander. “Eerst moet je via de poule naar de volgende fase, dan moet je het gevecht aangaan met nog grotere landen als de Verenigde Staten en Mexico. We gaan kijken of het gaat lukken, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.”

Hiddink is zodoende begonnen aan zijn vierde klus in vijf jaar. In december 2015 volgde hij José Mourinho op als interim-manager van Chelsea. Dat duurde een half jaar. Een kleine drie jaar later dook hij op in China bij de Onder-21, maar na een jaar werd hij ontslagen. In januari van dit jaar verbond hij zich als adviseur aan PSV, maar het project eindigde in alle stilte. In augustus werd bekend dat Hiddink aan de slag zou gaan als bondscoach van Curaçao.