FOX Sports trekt pijnlijke conclusie over Perr Schuurs: ‘Is dát zijn valkuil?’

Kevin Hofland kent Perr Schuurs goed van hun gezamenlijke periode bij Fortuna Sittard, de club waar hij afgelopen week zijn congé kreeg. De verdediger is de laatste weken onderwerp van gesprek rondom wedstrijden van Ajax. Een terugkerend patroon bij de verdediger is dat hij overwegend goede wedstrijden speelt, maar op bepaalde momenten te kwetsbaar blijkt. Hofland verzekerde zondag bij Goedemorgen Oranje op FOX Sports dat de valkuil van Schuurs nota bene het verdedigende werk is.

“Die jongen komt van heel ver en doet het heel goed. Hij heeft een heel sterke eigenschap en dat is gewoon niet opgeven. Hij is leergierig. Perr heeft nu een aantal wedstrijden waarin hij in zijn valkuil komt en dat is verdedigen”, erkende Hofland. “Daar heeft hij soms moeite mee. Aan de bal is hij goed. Hij heeft een goed schot. Een goede inspeelpass. Hij wordt nu een paar keer verrast op kracht, op fysiek gebied. Dat is iets wat hij moet leren.” De opmerking over de valkuil van Schuurs werd in de studio enigszins met gelach ontvangen. Met name Kenneth Perez vond het raar om te horen dat verdedigen de valkuil van Schuurs is. “Die discussie hebben we ook vaak over spelers gehad. Wat voor type speler wil je halen? Dat een centrale verdediger een bal kan in spelen, is prima. Dat is mooi meegenomen”, vervolgde Hofland. “Maar hij moet gewoon leren verdedigen.”

Hans Kraaij Jr. merkte cynisch op dat het wel handig is als een verdediger ook kan verdedigen: ‘Is dát zijn valkuil?’ “Maar zo zitten wij er altijd in, Hans”, repliceerde Hofland. “Als we een verdediger halen, moeten we kijken of hij tactisch goed is, of hij een goede pass in huis heeft, of hij lange ballen kan geven… In Nederland is Ajax heel erg dominant, maar twee weken geleden hebben we ze met Fortuna pijn gedaan waar we zijn pijn konden doen. Dat was als Ajax aan de bal was, wij speelden 5-3-2 en dan elke keer in die hoeken hè. In de duels komen. Lopende mensen. Wij hebben daar echt vier, vijf open kansen gecreëerd.”

Fortuna vertrok echter met een 5-2 nederlaag uit de Johan Cruijff ArenA. “In Europa heb je échte spitsen die wat meer kwaliteit hebben dan wij hebben. Die killen je gewoon.” Hofland merkte dat zelf ook in zijn actieve loopbaan bij PSV. “Als jij uit een opleiding van een goed niveau komt, zoals Ajax of PSV, welke weerstand heb je? Je komt helemaal niet aan verdedigen toe. Totdat je daar komt.” Perez vond het desondanks toch apart dat de valkuil van Schuurs het verdedigen an sich is.

Erwin Koeman wees op Harry Maguire, die met een transfersom van 87 miljoen euro de duurste verdediger aller tijden is. “Die wordt er ook elke wedstrijd uitgelopen”, benadrukte de voormalig assistent-trainer van Southampton en Everton. “Het is toch niet gek dat die Schuurs er ook een keer uit wordt gelopen? Zoals bijvoorbeeld met Sadio Mané. Maar dan heb je het wel over een van de beste aanvallers ter wereld.” Perez wees erop dat het Schuurs ook met Duván Zapata en Eljero Elia is overkomen. “Drie identieke situaties. Hij is te gretig. Blijkbaar niet goed ingelezen over de tegenstander.”

“Hij is nog maar een kind. Hij wordt daar ook maar neergezet”, benadrukte Koeman. “Hij moet bij wijze van spreken even de verdediging van Ajax regelen. Dan verwacht je wel heel van iemand, hè. Op dit moment kan hij dat wellicht nog niet helemaal invullen. Maar ik hoop dat die jongen heel snel leert en zich ook gaat inleven in de tegenstander. Dat is wel heel belangrijk.” Kraay Jr. wilde toch nog even stilstaan bij de opmerking van Hofland. “Dus verdedigen is het zwakste punt van Schuurs?”, concludeerde de verslaggever quasi-verbaasd. Hofland: “Hij kan wel verdedigen, maar ik vind hem niet goed genoeg om .. Een kopduel bijvoorbeeld, dat gaat hij niet echt winnen. Maar ik vind het ook niet fair om Perr met iemand als Matthijs de Ligt te vergelijken.”

Daar was Perez het mee eens. “De Ligt is een uitzonderlijke speler, Perr Schuurs is geen uitzonderlijke speler. Maar wel iemand die ondanks zijn gebreken ver kan komen. Het is heel gek. Hij heeft zijn fysiek mee, hij is lang, hij heeft snelheid. In principe voldoet hij aan alle voorwaarden. En hij geeft nooit op. Dat is wellicht het allerbelangrijkste.” Hofland: “Een slimme jongen die met beide benen op de grond staat.”