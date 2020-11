Coronavirus treft Jong Oranje opnieuw in aanloop naar interlands

Abdou Harroui heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten, als gevolg van een positieve coronatest. Direct na de uitslag van de test is de middenvelder van Sparta Rotterdam terug naar huis en, volgens de RIVM-richtlijnen, in quarantaine gegaan. Het is de tweede keer dat Jong Oranje met het coronavirus te maken krijgt. Een maand geleden testten bondscoach Erwin van de Looi en Vitesse-verdediger Danilho positief.

De selectie van Jong Oranje voor de wedstrijd tegen Jong Wit-Rusland van vanmiddag bestaat nu uit twintig spelers. Bij ieder trainingskamp worden door de KNVB vergaande protocollen aangehouden om besmetting tegen te gaan en worden spelers en staf veelvuldig getest.

Zo kan er bij een positieve test direct actie ondernomen worden. Betreffende speler of staflid wordt direct geïsoleerd waarmee verdere besmettingen kunnen worden voorkomen. Het inmiddels voor het EK 2021 geplaatste Jong Oranje speelt vanmiddag om 14.30 uur in Almere tegen Jong Wit-Rusland.

Op woensdag 18 november wordt de laatste wedstrijd van de EK-kwalificatiecyclus gespeeld. In Estádio Municipal de Portimão is Jong Portugal de tegenstander. De wedstrijd tussen de nummers een en twee in de EK-kwalificatiegroep begint woensdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd).