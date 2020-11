Perez schrikt tijdens Oranje - Spanje: ‘Onbegrijpelijk hoe hij die ballen geeft’

Denzel Dumfries werd in het spelersrapport van Voetbalzone beoordeeld met een acht voor zijn optreden tegen Spanje (1-1) op woensdagavond, maar Kenneth Perez rekent de rechtsback van Oranje twee beslissende momenten zwaar aan. In de tweede helft bereidde Dumfries vanaf de rechterflank twee grote kansen voor. De passes die hij verstuurde naar respectievelijk Memphis Depay en Luuk de Jong waren echter niet op maat, wordt zondagochtend geconstateerd bij Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports.

Halverwege de tweede helft werd Dumfries aan de flank weggestuurd door Stengs, waarna de vleugelverdediger aanvankelijk goed handelde: hij sprintte naar voren, bleef rustig en zocht de vrijstaande Depay uit. Door een stuit was het echter een moeilijke bal voor de aanvaller, die het leer controleerde en tot een laag schot in de rechterhoek kwam. Doelman Unai Simón bracht redding. Vlak voor het einde van de wedstrijd creëerde de PSV'er ook een kans voor Luuk de Jong, maar de spits kon de bal niet goed meenemen. Als de pass van Dumfries íéts strakker was geweest, had Oranje wellicht gewonnen.

Bij Goedemorgen Oranje ontstaat zondagochtend een discussie over de opstelling waarin Oranje zondagavond moet aantreden in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. In het vriendschappelijke duel met Spanje was, niet voor het eerst, te merken dat Luuk de Jong weinig in het spel voorkwam. De kwaliteiten van de spits werden niet voldoende benut: hij kreeg zelden een goede voorzet vanaf de flanken. In het kader van die discussie worden uiteindelijk de voorzetten van Dumfries uitgelicht. "Als je met Luuk de Jong speelt, is het belangrijk om een vroege voorzet te geven: halverwege de helft van de tegenstander. Daar heb je spelers als Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen en Donny van de Beek voor nodig. Dan kun je aansluiten", legt analist Kenneth Perez uit in de ochtendshow.

69' Een gigantische kans voor Oranje maar Memphis Depay weet niet te scoren..#NEDSPA pic.twitter.com/iXB0npj6i1 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 11, 2020

"Wat mij betreft kunnen de buitenspelers dan ook naar binnen komen. Als Bosnië-Herzegovina heel defensief gaat staan, kom je er heel moeilijk doorheen. Dat zagen we ook in de uitwedstrijd. Dan moet je toch iets opportunistischer gaan spelen, al is het tegen je natuur in. Het wordt voor de linksback, Owen Wijndal of Daley Blind, belangrijk om die ballen goed te geven", blikt de Deen vooruit. Hans Kraay junior denkt dat Steven Berghuis ook een belangrijke rol kan spelen in het proces. "Die heeft in een kwartier tijd meer goede ballen gegeven op Luuk de Jong dan alle andere spelers bij elkaar."

Perez zou het opstellen van Berghuis ook een begrijpelijke keuze vinden. "Die kan dat inderdaad ook. De back die achter hem gaat staan, kan dat minder. Of het nou de een of de ander is”, doelt Perez op Dumfries en Hans Hateboer, de twee rechtsbacks die Frank de Boer tot zijn beschikking heeft. “Dumfries brengt heel veel energie, maar ik vond het echt onbegrijpelijk hoe hij de twee ballen gaf die er écht toe deden. Voor de eerste bal had hij alle tijd, maar hij gaf ‘m met een stuit. Daardoor moest Depay de bal aannemen, wat hij nog redelijk goed deed. De tweede bal was veel te traag. Luuk de Jong kon niets anders doen. Als hij een strakkere bal krijgt, kan hij in één keer uithalen."

Dumfries werd halverwege de wedstrijd binnen de lijnen gebracht. Hij leverde een grotere bijdrage aan het aanvalsspel van Oranje dan Hateboer in de eerste helft deed. "Ik weet niet hoe het precies werkt bij Atalanta, maar ik heb hem nooit goed zien spelen", oordeelt Perez. In hetzelfde programma wordt Hateboer door Erwin Koeman bestempeld als een speler die vooral tot wasdom komt in het 5-3-2/3-5-2-systeem van Atalanta. "Als je als aanvallende back een keer een bal verliest in een 5-3-2-systeem, heb je in ieder geval nog drie centrale verdedigers staan. Maar als je met een viermansverdediging speelt, en je gaat naar voren, is er een heel groot gat dat meestal niet wordt opgevuld in balverlies. Bij Atalanta hoeft hij niet meteen bang te zijn om de bal te verliezen, want hij weet dat er drie centrale verdedigers achter hem staan."