Training van Oranje wekt verbazing: ‘Dit zou ik op mijn 28ste niet doen’

Hans Kraay junior keek met verbazing naar de training die de internationals van Oranje afgelopen maandag afwerkten. De eerste training van de interlandperiode stond in het teken van spelletjes: na hun weekendwedstrijden in clubverband mochten de spelers van bondscoach Frank de Boer wat speelse oefeningen doen tijdens de uitlooptraining. Kraay junior is geen voorstander van een dergelijke training, maar collega-analist Kenneth Perez wel.

Maandag, twee dagen voor de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1), mochten journalisten bij de training aanwezig zijn en werd er een livestream uitgezonden op YouTube. "Meestal word je na twintig minuten weggestuurd, maar maandag mochten we anderhalf uur kijken", vertelt Kraay junior bij Goedemorgen Oranje op FOX Sports. "Ik weet heus wel dat ze op zondag hebben gevoetbald en dat je niet ‘volle bak drie tegen drie of vier tegen vier’ kunt spelen. Dan sloop je spelers. Maar ik heb Frank de Boer zulke goede trainingen zien geven bij Ajax en ik heb hem gezien bij het Nederlands elftal onder Louis van Gaal... Ik zou hier als voetballer niet aan meedoen."

De desbetreffende oefeningen zijn onder meer te zien vanaf minuut 22:00.



FOX Sports toont beelden van de training, waarop te zien is dat de spelers op speelse wijze de bal naar elkaar toe spelen: in koppeltjes van twee liggen de spelers op hun buik tegenover elkaar en koppen ze de bal naar elkaar toe. Verder is te zien dat Luuk de Jong de een bal op de grond gooit en voor zichzelf opstuitert, alvorens in een minigoal te koppen. Perez ziet er weinig kwaad in. "Ik ben het hier echt totaal niet mee eens", reageert hij op het betoog van Kraay junior bij het ochtendprogramma. "Het alternatief is rondjes lopen. Dan is dit toch echt veel leuker."

Volgens Kraay junior zou het beter zijn om de eerste twintig minuten van de training aan te wenden om de spelers onder begeleiding van een conditietrainer te laten herstellen, om vervolgens pass- en trapoefeningen te doen. De Boer kan dat als 'geen ander', meent hij. "En daar snak je als speler toch naar?" Volgens Perez, zelf 24-voudig international van Denemarken, geldt dat echter niet voor iedereen. "Dit zou ik leuker vinden, hoor. Als uitlooptraining zou ik dit veel liever willen dan wat wij deden: een beetje rondlopen e weer naar binnen gaan."

Luuk de Jong verrast alles en iedereen tijdens een trainingspartijtje! Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 10 november 2020

Kevin Hofland, deze week ontslagen als trainer van Fortuna Sittard, zou zelf liever pass- en trapoefeningen begeleiden. "Maar je weet niet welke gedachte erachter zit", voegt hij daaraan toe. "Ik heb zulke oefeningen ook weleens gedaan. Ik zou het in ieder geval niet meer doen zoals wij zijn opgeleid: rondlopen en een lamlendig rondootje." Kraay junior is niet overtuigd. "Het maakt niet uit of je op jullie niveau hebt gespeeld of op mijn niveau. Maar om 24 pionnetjes heen dribbelen, een bal in je handen pakken en die dan keihard tegen de grond aan kneiteren en in een goaltje van 30 bij 34 centimeter koppen... Dan zou ik zeggen: doe dat lekker zelf. Als ik 21 jaar was zou ik dat niet zeggen, maar als ik 28 was zou ik zeggen dat ik het even oversla."