Van der Meijde benadrukt: ‘Het is niet Ihattaren naar Ajax gaat of zo’

In het Videoland-programma Andy niet te Vermeijde gaf Mohamed Ihattaren recent te kennen dat hij Ajax een ‘ook mooie club’ vindt. Dat was het antwoord op de vraag of hij zichzelf ooit voor de club uit Amsterdam zag spelen. “Je weet nooit hoe het loopt”, gaf de achttienjarige middenvelder aan. “Ik vind het echt mooi, de Amsterdam ArenA. Maar de fans (van PSV, red.) zullen het niet accepteren.” De uitspraken zorgden voor veel rumoer.

Tijdens de talkshow van Voetbal International maakte Van der Meijde zondag duidelijk dat het wat genuanceerder ligt. “Hij vindt Ajax gewoon een mooie club, voor de rest niks. Het is niet dat hij daarheen gaat of zo”, benadrukte de oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV zondag. “Hij heeft gewoon een contract bij PSV, prima. Ik denk dat hij wel moet spelen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar anders is de kans groot dat hij wel weg zal gaan, denk ik.”

Ihattaren kwam aan het begin van het seizoen minder in de plannen van Roger Schmidt voor. Mede door de vele coronagevallen in de selectie van PSV keerde de tiener terug in de basis. Journalist Simon Zwartkruis wees erop dat Steven Bergwijn voor zijn transfer naar Tottenham Hotspur ook met Ajax flirtte en vroeg aan Van der Meyde wat de trigger zou kunnen zijn. “Ik denk voetballen in de Champions League”, antwoordde de voormalig Oranje-international. “Het is natuurlijk een mooie club en ze hebben een goed elftal.”

“Ajax speelt goed voetbal, dat is ook heel belangrijk. En misschien ook wel het salaris, Ajax kan goed betalen. Champions League is heel anders dan de Europa League. Je speelt liever tegen grote clubs dan dat je in Denemarken tegen een klein clubje moet spelen.” Van der Meyde vindt Ihattaren ‘heel belangrijk voor PSV’. “Als hij speelt en ze kunnen hem volgend seizoen verkopen, dan zullen ze heel veel geld binnenhalen. Het zou zonde zijn als je Ihattaren op de bank zou zetten.”

“Hij gunt PSV een transfersom, hij heeft daar de kans gekregen. Hij moet wel gaan spelen en een goede relatie met de trainer onderhouden. Anders zet hij hem zo op de bank. Misschien was hij toen iets te dik, maar het zou zonde zijn als je dat zomaar gaat weggooien. Dat zou echt heel dom zijn.” Dat Ihattaren al langere tijd in de belangstelling staat van Ajax, is een publiek geheim. In oktober liet directeur voetbalzaken Marc Overmars weten dat Ajax weliswaar geen serieuze poging heeft gedaan, maar dat Ihattaren 'wel het type speler is dat bij Ajax zou kunnen passen'.

Ihattaren vindt het van groot belang dat hij een aanzienlijk bedrag oplevert voor PSV. "Ik wil zeker wat terug doen voor de club", vertelde hij eerder. "Ik houd van PSV. Het is mijn club, snap je?" Voor welk bedrag hij eventueel zou vertrekken naar Ajax? "Als het maar een record is." Dat betekent dat hij meer moet opleveren dan de 38 miljoen euro waarvoor Hirving Lozano anderhalf jaar geleden aan Napoli werd verkocht. De jeugdexponent van PSV heeft een contract tot medio 2022 in het Philips Stadion.