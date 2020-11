Mourinho sluit voortijdig einde van huurdeal niet uit: ‘Ik ga hem niet dwingen’

Het is niet onwaarschijnlijk dat de wegen van Gedson Fernandes en Tottenham Hotspur tijdens de winterse transferperiode scheiden. De 21-jarige middenvelder maakte in januari de tijdelijke overstap van Benfica naar Tottenham, voor een periode van anderhalf jaar. In de vorige voetbaljaargang kwam Fernandes nog tot dertien duels in alle competities, maar dit seizoen deed José Mourinho slechts één keer beroep op zijn landgenoot.

Fernandes deed op 29 september 63 minuten mee in het EFL Cup-duel met Chelsea en daar bleef het bij. Een vervroegde terugkeer naar Benfica is een mogelijkheid die Mourinho niet kan uitsluiten, ook al is hij blij met de aanwezigheid van de middenvelder. “De situatie is voor mij geen enkel probleem, eerder een oplossing. Het is een ontzettend comfortabele situatie dat hij in de selectie zit, ook al speelt hij niet.”

“Ik zal nooit degene zijn die hem gaat dwingen om te vertrekken of die zal zeggen dat hij hier niet meer gewenst is. Maar ik snap de situatie van deze jongen en Benfica”, erkende Mourinho. “Als zijn club de verhuurperiode eerder wil afbreken, dan zullen we daar medewerking aan verlenen. We willen het beste voor de voetballer. Benfica heeft de macht om daarover te beslissen en daar zullen we mee akkoord gaan.”

Voor zijn overgang naar Londen kwam Fernandes tot 59 wedstrijden in het eerste elftal van Benfica, na bijna tien jaar lang deel te hebben uitgemaakt van de jeugdopleiding. Hij speelde liefst 67 jeugdinterlands voor diverse vertegenwoordigende elftallen van Portugal, alvorens hij in september 2018 zijn debuut als A-international maakte.