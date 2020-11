Sergio Ramos mist twee strafschoppen: ‘Dat zou een grote grap zijn’

Voor het eerst in het honderdjarige bestaan miste Spanje zaterdag twee strafschoppen in een interland. Sergio Ramos faalde in het Nations League-duel met Zwitserland (1-1) tot tweemaal toe vanaf elf meter, daar Yann Sommer beide keren doorhad wat de captain van la selección española van plan was. Zodoende kwam er voor de verdediger van Real Madrid en het Spaanse elftal een einde aan een reeks van liefst 25 benutte strafschoppen op rij.

De boodschap van Luis Enrique na afloop was duidelijk. “Er zijn maar weinig voetballers die dergelijke statistieken vanaf elf meter kunnen overleggen”, benadrukte de bondscoach van Spanje op Zwitserse bodem. “Het zou heel erg oneerlijk zijn om af te vragen waarom hij één, twee of drie penalty’s nam. Zelfs al er een derde strafschop zou zijn geweest, had Sergio hem genomen. En bij een vierde penalty ook, zelfs als hij de derde zou hebben gemist.”

In de 57e minuut wist Sommer het slappe schot van Ramos in de linkerhoek tot hoekschop te tikken. Tien minuten voor tijd pakte de doelman het mislukte stiftje van Ramos zelfs klemvast. “Het kan niet zo zijn dat we lyrisch zijn over Ramos als hij 25 strafschoppen op rij benut en nu kritisch als het twee keer niet lukt. Dat zou een grote grap zijn”, benadrukte de bondscoach 730 dagen na de laatste misser van Ramos vanaf elf meter. “Het missen van een strafschop is onderdeel van het voetbal.”

Ramos staat bekend als een penaltyspecialist. Zijn laatste misser dateerde van 9 mei 2018. De captain van Real Madrid raakte toen de lat tegen Sevilla. Daarna schoot hij 25 strafschoppen op rij raak. "We speelden onlangs met Borussia Mönchengladbach in de Champions League tegen Real Madrid en ik heb me toen goed voorbereid op de strafschoppen van Ramos", zei Sommer. "Ik denk dat hij de tweede penalty wilde 'chippen', maar het pakte goed voor mij uit."

Sergio Ramos, die zich met 177 interlands inmiddels Europees recordhouder mag noemen, reageerde na afloop op sociale media. “Een zwaarbevochten punt. We resetten en gaan nu voor een overwinning op Duitsland in Sevilla. We worden niet gedefinieerd door de fouten die we maken, maar door de manier waarop we ons focussen op nieuwe doelen.”