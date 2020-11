‘Flankengott’ van PSV oogst lof: ‘Josep Guardiola zou trots zijn’

Philipp Max oogst complimenten in Duitsland voor zijn optreden in de wedstrijd tegen Oekraïne (3-1) in de Nations League. De linksback leverde een belangrijke bijdrage in het aanvalsspel van die Mannschaft en maakte met name in de eerste helft een goede indruk op de media in Duitsland. Het was pas de tweede interland voor de nieuwe vleugelverdediger van PSV.

De 27-jarige zomeraanwinst van PSV debuteerde woensdag met een basisplaats in de vriendschappelijke interland tegen Tsjechië. Hij speelde toen 67 minuten, maar bleef ditmaal de gehele wedstrijd binnen de lijnen. Max was was vaak en goed aanspeelbaar, stond in balbezit hoog op het veld en stichtte daarmee gevaar voor zijn ploeg. In de gehele wedstrijd creëerde Max zes kansen; geen enkele andere van de 25 andere spelers op het veld creëerde er meer. Ook kon niemand tippen aan zijn aantal voorzetten: tien stuks, waarvan er zes slaagden.

Van de krant Express krijgt Max een 3 voor zijn optreden, ofwel het predicaat 'bevredigend': in het Duitse schoolsysteem is een 1 het hoogste cijfer en een 6 het laagste. "Als hij de bal heeft, probeert hij altijd een scherpe pass richting de as van het veld te geven. Soms zou een simpelere oplossing genoeg zijn. Desondanks is zijn aanwezigheid een zegen voor de nationale ploeg." Op de website van Sportschau wordt de 'furieuze start' van Max uitgelicht: "Hij startte met drie voorzetten die allemaal in een doelpunt konden resulteren. Daarna kwam hij iets minder in het spel voor, maar defensief was hij overwegend solide."

"In de tweede helft had hij weer een groot aantal goede acties in huis. Het is eigenlijk moeilijk te geloven dat hij naar Eindhoven moest gaan om eindelijk voor de nationale ploeg te gaan spelen", concludeert de website van het bekende Duitse sportprogramma. Nieuwsblad Focus kent een 2 toe aan Max. "Een verrijking voor de nationale ploeg", luidt de conclusie over de linksback. "Hij is het prototype opkomende linksback. Josep Guardiola zou trots op hem zijn. Jammer genoeg werkte hij de bal voorafgaand aan de 0-1 in de voeten van Roman Yaremchuk." Dat is overigens iets te stellig: Max beging in het strafschopgebied een tackle op Oleksandr Zubkov, maar die slaagde er toch in om de bal bij de uiteindelijke doelpuntmaker Yaremchuk te krijgen.

Door de Süddeutsche Zeitung wordt Max 'een beetje een Flankengott' genoemd: een 'god' in het geven van voorzetten vanaf de flank. "Helaas werden zijn voorzetten door Leon Goretzka, Robin Koch en de Oekraïense Eduard Sobol niet genoeg op waarde geschat om ze tot assist te promoveren. Godslastering!", grapt de Duitse kwaliteitskrant. "Hij was betrokken bij het getrouwtrek rond de Oekraïense goal, maar aan het doelpunt kon hij uiteindelijk niets doen. Altijd actief in aanvallend opzicht, zelden uitgedaagd in defensief opzicht, maar soeverein wanneer het gebeurde."

Der Spiegel is iets minder positief en vindt dat Max wél iets kon doen aan het openingsdoelpunt. "Wie de kersverse Eindhovenaar als oplossing ziet voor de problemen op de linkerflank, moet beseffen wat je ervoor krijgt. Hij stond een stuk hoger op het veld dan Matthias Ginter aan de rechterkant deed. Hij nam deel aan het combinatiespel, leverde scherpe voorzetten en ontfermde zich over standaardsituaties", somt het tijdschrift op. "Maar Max maakt ook defensieve fouten, zoals bij het eerste doelpunt: hij ging te vroeg naar het gras en kon daardoor niet meer zijn energie leggen in het wegwerken. In de tweede helft hadden de Oekraïners een beter antwoord gevonden op Max, waardoor hij nauwelijks nog aanviel."