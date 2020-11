Roda JC Kerkrade maakt in derby einde aan dramatische reeks

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond voor het eerst in lange tijd een wedstrijd gewonnen. De ploeg van trainer Jurgen Streppel zat al acht duels zonder zege, maar wist nu MVV Maastricht wel te kloppen. Dat was zonder al te groots te spelen te danken aan een fraai schot van Danny Bakker en een penalty van Roland Alberg: 2-0. MVV is eveneens bezig aan een dramatische reeks: het haalde uit de laatste zes wedstrijden slechts twee punten.

?? Roda JC opent de score in de Limburgse derby. Danny Bakker schiet van afstand knap raak! ?? #?? #rodmvv pic.twitter.com/2zj8ZQZ3jM — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 14, 2020

Roda nam het initiatief in eigen stadion en zag Amir Absalem bij de eerste mogelijkheid naast koppen. Na een klein half uur was het raak voor de thuisploeg. Fabian Serrarens liet zich uitzakken naar de linkerflank en legde de bal laag terug, waarna Bakker vanaf de rand van de zestien met een knap schot met binnenkant voet scoorde: 1-0. In de tweede helft was er weinig te beleven in de buurt van beide doelen.

MVV kwam het dichtstbij de gelijkmaker via een schot van Raoul Last, dat goed werd gepakt door doelman Miguel Santos. Roda leek af te stevenen op een minimale zege, maar mocht in blessuretijd door een handsbal van Gaston Salasiwa, die daarvoor rood kreeg, een penalty nemen. Het karwei werd vanaf elf meter afgemaakt door Alberg: 2-0.