Portugal levert Nations League-beker in na heerlijke wedstrijd tegen Frankrijk

Portugal zal de Nations League-trofee moeten inleveren. Cristiano Ronaldo en consorten wonnen vorig jaar de eerste editie van het toernooi, maar hebben zich niet geplaatst voor het finaletoernooi van 2021. Door een 0-1 nederlaag in een aantrekkelijke wedstrijd tegen Frankrijk is het onderlinge verschil in de poule drie punten in het voordeel van les Bleus; dankzij het betere onderlinge resultaat eindigt Frankrijk bovenaan, ondanks dat er nog een duel te spelen is. Zweden won met 2-1 van Kroatië en beide landen hebben drie punten gepakt in de groep.

Portugal - Frankrijk 0-1

Met spelers als Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Antoine Griezmann, Paul Pogba en Anthony Martial stonden er genoeg sterren op het veld; de belangrijkste afwezige was Kylian Mbappé, die nog niet hersteld is van een hamstringblessure. Na enkele minuten was Ronaldo verantwoordelijk voor de eerste doelpoging. Een harde zwabberbal van de aanvaller daalde rap, maar doelman Hugo Lloris liet zich niet verrassen. Aan de overzijde hield doelman Rui Patrício een uithaal van Kingsley Coman uit de rechterbovenhoek. Een knappe Franse aanval leidde na elf minuten tot een één-op-één-kans voor Martial, die op de uitgestoken voet van Patrício stuitte.

Het was een klein wonder dat Martial niet scoorde in de eerste helft, want de spits van Frankrijk kreeg meerdere serieuze kansen. Hij schoot naast vanuit een lastige hoek, kopte van dichtbij op de lat na een omhaal van Adrien Rabiot en gleed de bal van dichtbij tegen de arm van Patrício aan, waarna hij met de noppen in het kruis van de keeper terechtkwam. Eerder in de eerste helft kopte Rabiot rakelings naast uit een corner van Antoine Griezmann, terwijl Lloris redding bracht op een afstandsschot van Fernandes en Ronaldo op slag van rust rakelings over kopte.

OUCHHH!! Rui Patrício wordt HARD geraakt op een plek waar niemand geraakt wil worden! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 14 november 2020

Negen minuten na de pauze viel het enige doelpunt van de wedstrijd. Patrício verwerkte een schot van Rabiot, maar de bal belandde voor de voeten van N'Golo Kanté, die Frankrijk op voorsprong schoot. Na een uur kwam Portugal erg dicht bij de gelijkmaker. Nadat Lloris een inzet van Raphaël Guerreiro keerde, kopte José Fonte de bal krachtig tegen de lat. Een kwartier voor tijd hield Lloris een poeier van João Moutinho met een fraaie duik uit de verre hoek, nadat Ronaldo de kans had voorbereid. Portugal zette nadrukkelijk aan in de slotfase, maar kwam niet meer tot 1-1. Het was over het geheel een spannende, kansrijke wedstrijd met een hoog speltempo.

Zweden - Kroatië 2-1

Zweden greep negen minuten voor rust de leiding, toen Dejan Kulusevski de bal in het strafschopgebied ontving van Mikael Lustig, het leer onder druk van een verdediger klaarlegde voor zijn linkervoet en de verre hoek vond. De 2-0 viel in de blessuretijd van de eerste helft: na een corner van Sebastian Larsson sprintte Marcus Danielson naar de eerste paal en kopte hij raak. Diezelfde Danielson maakte acht minuten voor tijd een eigen doelpunt door een kopbal van Ivan Perisic onbedoeld te verlengen en daarmee achter zijn eigen keeper te werken, maar Zweden hield de 2-1 voorsprong vast.