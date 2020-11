Sergio Ramos mist twee (!) penalty's in recordwedstrijd; Duitsland wint simpel

Sergio Ramos zal de wedstrijd die hem de Europeaan met meeste interlands maakte nog lang gaan herinneren. De aanvoerder van Spanje trad tegen Zwitserland voor de 177ste keer aan in het shirt van zijn nationale elftal. Het werd echter geen feestavond voor Ramos, die liefst twee penalty's miste en daardoor puntenverlies leed met Spanje. De verdediger van Real Madrid zal invaller Gerard Moreno nog wel danken voor zijn late gelijkmaker: 1-1. In de andere groepswedstrijd won Duitsland eenvoudig van Oekraïne: 3-1. Spanje moet over drie dagen winnen van Duitsland om laatstgenoemde van groepswinst in de Nations League af te houden.

Zwitserland - Spanje 1-1

Spanje had weliswaar het meest de bal, de beste kansen in de openingsfase waren voor Zwitserland. Xherdan Shaqiri was twee keer gevaarlijk, maar mikte evenzo vaak naast het doel van doelman Unai Simon. In de 26ste minuut was het wél raak voor de Zwitsers, toen Breel Embolo de bal vanaf rechts teruglegde tot op de rand van de zestien. Daar zette Remo Freuler zijn voet zodanig tegen de bal, dat deze prachtig de kruising in vloog: 1-0. Spanje ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg in de slotfase van de eerste helft kansen via Fabián Ruiz en Mikel Oyarzabal, die beiden op doelman Yann Sommer stuitten.

Sergio Ramos, met 177 interlands nu recordinternational in Europa, legt aan voor een strafschop tegen Zwitserland... Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 14 november 2020

Na rust probeerde Spanje de druk verder op te voeren, maar had het vooral geluk dat Ramos een inzet van Haris Seferovic van de lijn kon redden. Een kopbal van de aanvoerder van Spanje belandde even later op de arm van Ricardo Rodríguez, hetgeen een penalty opleverde. Ramos ging zelf achter de bal staan, maar schoot hem zwak in en zag Sommer redden. De verdediger van Real Madrid kreeg in de tachtigste minuut een herkansing, omdat dit keer Álvaro Morata tegen het gras werd gewerkt door Nico Elvedi, die daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg. Ramos mocht ook deze penalty nemen, maar faalde opnieuw jammerlijk. Toch wist Spanje even later nog gelijk te maken. Een ragfijne voorzet van Sergio Reguilón vanaf de linkerkant werd perfect afgemaakt door invaller Gerard Moreno: 1-1.

Sergio Ramos mag (in zijn recordinterland) penalty NUMMER 2 nemen, nadat hij nummer 1 al had gemist... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 14 november 2020

Duitsland - Oekraïne 3-1

Direct in het begin greep Duitsland het initiatief, hetgeen resulteerde tot een levensgrote kans voor Leon Goretzka. Nadat de middenvelder over had gemikt sloeg Oekraïne in de twaalfde minuut verrassend toe. Oleksandr Zubkov ontweek in de Duitse zestien het blok van Max, waarna hij de bal teruglegde op Roman Yaremchuk, die hard uithaalde: 1-0. Elf minuten later stelde Leroy Sané orde zaken. De rechterspits kapte vanaf de flank naar binnen en vond vrij eenvoudig de verre hoek 1-1.

Duitsland wilde meer en bleef de druk opvoeren. Na ruim een half uur bereikte Leon Goretzka de achterlijn in de zestien, waar hij met een acrobatische sprong de bal controleerde en een intikker bood aan de ingelopen Timo Werner: 2-1. Oekraïne had weinig in de melk te brokkelen maar raakte in de persoon van voormalig PSV'er Oleksander Zinchenko vlak na rust wel de paal. Niet veel later gooiden de Duitsers het duel in het slot. Matthias Ginter legde de bal strak voor, waar Werner vanaf een meter of elf via een blokkende verdediger scoorde: 3-1. Oekraïne raakte in de persoon van Marcos nog de paal.