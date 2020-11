‘Voor iemand met zulke smalle benen is het erg indrukwekkend wat Ziyech doet’

Hakim Ziyech heeft in zijn eerste maanden bij Chelsea veel indruk gemaakt op Ben Chilwell. De aanvaller bereidde in de laatste wedstrijd van Chelsea voor de interlandperiode (4-1 teen Sheffield United) nog een doelpunt van de verdediger voor: uit een indraaiende voorzet van Ziyech vanaf de rechterflank werkte Chilwell de 1-1 bij de tweede paal binnen. Het was niet de enige goede pass die de van Ajax overgekomen aanwinst heeft verstuurd bij zijn nieuwe club, merkt Chilwell op.

Sinds de buitenspeler zijn basisdebuut beleefde in de Champions League-wedstrijd tegen FC Krasnodar staat hij steevast in de basiself van Frank Lampard; in vier duels als basisklant was Ziyech goed voor twee doelpunten en drie assists. Vorige week zaterdag speelde hij tegen Sheffield United (4-1) een hoofdrol bij drie doelpunten. Chilwell is lyrisch over het vermogen van Ziyech om ploeggenoten uit te zoeken in the final third, ofwel het deel van het veld waarop de kansen voor Chelsea ontstaan, en prijst ook diens 'diagonale passes over 60 yard (55 meter, red.)'.

In Engeland noemen ze deze bal van Hakim Ziyech nu al THE ASSIST OF THE SEASON! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

“Ik heb zelden iemand gezien met een beter passbereik. Zijn linkervoet is van een andere orde”, steekt de linksback in gesprek met Soccer AM de loftrompet over zijn ploeggenoot. “In de wedstrijd tegen FC Krasnodar stonden we voor het eerst allebei in de basisopstelling. Hij heeft minstens drie of vier van zulke diagonale passes naar me verstuurd. Voor iemand met zulke smalle benen zijn zulke passes over 60 of 70 yard (55 tot 64 meter) erg indrukwekkend.”

De statistieken onderschrijven dat Ziyech een succesvolle passer is in 'het laatste derde' van het speelveld. Hij verstuurt elke 178 seconden in de Premier League een pass die aankomt in het laatste derde van het veld; van alle spelers die dit seizoen minstens honderd minuten speelden, doen alleen Bruno Fernandes (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Curtis Jones (Liverpool), Pablo Hernández (Leeds United) en Thiago Alcántara (Liverpool) dat vaker. Thiago verstuurt gemiddeld iedere vijftig seconden zo'n pass, al speelde hij wel pas 135 minuten.

Ziyech fungeerde tegen Sheffield United als architect van de 1-1 van Tammy Abraham en leverde de assist bij de 2-1 van Ben Chilwell en de 3-1 van Thiago Silva. Voorafgaand aan de gelijkmaker stuurde hij Mateo Kovacic vanaf de zijlijn met een dieptebal weg. Kovacic legde daarna terug naar Abraham, die afwerkte. Bij de 2-1 legde Ziyech de bal vanaf de rechterflank met een indraaiende voorzet neer bij Chilwell, die bij de tweede paal raak kopte. Dertien minuten voor tijd krulde Ziyech een vrije trap vanaf de rechterflank het strafschopgebied in; Thiago Silva stond op de juiste plaats om binnen te koppen.