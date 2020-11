Zaterdag, 14 November 2020

Vervangers van Virgil van Dijk dienen zich aan

Sportief directeur Davide Vagnati van Torino gaat binnenkort in gesprek met algemeen directeur Giuseppe Marotta van Internazionale. Het onderwerp van het gesprek is een transfer van Radja Naiggolan naar Turijn in januari. (Calciomercato)

De toekomst van Christian Eriksen ligt mogelijk bij Paris Saint-Germain. De aanvallende middenvelder zou betrokken kunnen worden in een ruildeal, die zou leiden tot het vertrek van Leandro Paredes naar Internazionale. (La Gazzetta dello Sport)

De crisis in de achterhoede noopt Liverpool tot actie. Mede door de blessures van Virgil van Dijk en Joe Gomez wil Jürgen Klopp zich in januari melden voor Kalidou Koulibaly van Napoli. (Daily Mirror)

Koulibaly is echter niet de enige kandidaat om de achterhoede van Liverpool te versterken. Rúben Semedo van Olympiacos is eveneens in beeld en zou zelfs al een vijfjarig contract aangeboden hebben gekregen. (SIC Notícias)

Manchester United zet de zinnen op de komst van David Carmo. Voordat de verdediger van SC Braga binnengehaald kan worden, willen the Red Devils echter Phil Jones of Marcos Rojo verkopen om ruimte te creëren. (ESPN)