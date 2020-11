Phillip Cocu niet langer trainer van Derby County

Phillip Cocu is niet langer de trainer van Derby County. De huidige nummer 24 van de Championship maakt via de officiële kanalen bekend dat Cocu 'met wederzijds goedvinden' vertrekt, evenals assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers. De honneurs worden voorlopig waargenomen door Shay Given, Wayne Rooney, Liam Rosenior en Justin Walker.

Het vertrek van Cocu is het gevolg van de bijzonder teleurstellende sportieve resultaten van de club. De Nederlander werd aan het begin van vorig seizoen aangesteld en loodste de club in zijn eerste jaargang naar de tiende plek in de Championship. Momenteel nemen the Rams echter de laatste plaats in de Championship in. Derby County pakte slechts zes punten uit de eerste elf wedstrijden. Er werd dit seizoen pas één wedstrijd gewonnen. Dat was de uitwedstrijd tegen Norwich City op 3 oktober (0-1); nadien volgden vier nederlagen en drie remises.

Derby County weet zelfs Sheffield Wednesday, dat het seizoen begon met zes punten aftrek, op basis van het doelsaldo niet voor te blijven. De druk op Cocu nam de afgelopen weken zienderogen toe. Na afloop van de nederlaag tegen Barnsley (0-2) van een week geleden werd met name op Twitter volop geklaagd over de opstelling en de tactiek die Cocu hanteerde. Hij coachte zijn elftal in die wedstrijd overigens vanuit zijn huis. Hij was in contact geweest met directeur Stephen Pearce, die een positieve coronatest aflegde, en ging in quarantaine. Cocu bepaalde de opstelling, tactiek en de wissels tegen Barnsley.

Het het bleek niet voldoende te zijn om de zoveelste nederlaag, en uiteindelijk zijn ontslag, af te wenden. Volgens Engelse media zou Rooney, die sinds januari voor Derby County speelt, het stokje kunnen gaan overnemen. Mogelijk gaat het dan om een functie als speler-trainer. Derby County meldt echter dat er voorlopig geen mededelingen worden gedaan over de opvolging van Cocu. De vijftigjarige oud-middenvelder was eerder werkzaam als trainer van Fenerbahçe en PSV en als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Met PSV won hij onder meer driemaal de landstitel: in 2015, 2016 en 2018.