De man die een tienjarig contract bij Barcelona weigerde is op zijn 28e clubloos

John Bostock leek ruim tien jaar geleden een glansrijke carrière voor zich te hebben. De middenvelder werd begeerd door verschillende Europese topclubs, onder wie Barcelona. De Catalanen boden hem zelfs tevergeefs een tienjarig contract aan, maar Bostock weigerde en koos ervoor om Crystal Palace uiteindelijk te verruilen voor Tottenham Hotspur. Nu zit hij op zijn 28e sinds zijn vertrek bij Toulouse in oktober zonder club.

“Barcelona, Real Madrid, Internazionale, Manchester United, Chelsea, Liverpool: alle grote clubs in het Europese voetbal waren geïnteresseerd”, vertelt Bostock in gesprek met de BBC. Hij speelde in de jeugdopleiding van Crystal Palace en had de Europese topclubs op zijn veertiende al voor het uitzoeken. “Toen ik veertien was, bood Barcelona me een tienjarig contract aan. Ronaldinho was mijn favoriete speler, ze stuurden me een gesigneerde poster. ‘To John from Ronaldinho’, stond erop. Ik heb die nog steeds ergens liggen.”

Bostock weigerde het aanbod van Barcelona en een jaar later maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van the Eagles, waardoor hij met vijftien jaar nog altijd de jongste debutant in de clubgeschiedenis is. “Ik was te jong om met mijn ploeggenoten in de kleedkamer te zitten, omdat ik nog minderjarig was”, zegt de voormalig jeugdinternational van Engeland, die uiteindelijk vier keer in actie kwam voor toenmalig Championship-club Crystal Palace. Zijn keuze viel in de zomer van 2008 op Tottenham Hotspur, al moest de transfer ter waarde van twee miljoen euro via een arbitragezaak mogelijk gemaakt worden.

“Mijn familie en zaakwaarnemer dachten dat Tottenham de beste keuze zou zijn. Het plan, de opzet, de spelers met wie ik ging trainen: dit zou het beste voor mijn ontwikkeling zijn. Eerlijk gezegd had ik er weinig over te zeggen: ik was vijftien, zag een papier op tafel liggen en tekende het”, blikt Bostock terug. “Tottenham voelde destijds niet groter dan Crystal Palace. Maar dat was wél het geval. Kijk naar de spelers die voor me zaten: een toekomstig Ballon d’Or-winnaar als Luka Modric en Gareth Bale. Op iedere positie speelden minstens twee internationals.”

“Ik wilde altijd de beste speler ter wereld worden en de Ballon d’Or winnen. Ik zag Ronaldinho die prijzen winnen en dacht dat ik als hij had kunnen worden. Daar heb ik mezelf op vastgepind en het voelde als falen als ik dat niet kon bereiken”, gaat Bostock verder. Zijn verblijf bij Tottenham werd geen succes, want hij zou uiteindelijk slechts vier officiële wedstrijden spelen. Na verhuurd te zijn geweest aan Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon Town en Toronto lieten the Spurs hem definitief naar het Belgische Antwerp vertrekken. Bostock speelde vervolgens voor OH Leuven, RC Lens, Bursaspor, Toulouse en Nottingham Forest en zit sinds oktober zonder club.

“Ik heb spijt van bepaalde dingen. Misschien is mijn grootste fout niet eens geweest dat ik niet voor Barcelona koos, maar eerder het besluit om Crystal Palace te verlaten”, stelt de inmiddels 28-jarige middenvelder. “Dat je in bepaalde situaties een betere keuze had kunnen maken, hoort bij het leven. Ik was niet echt in staat om die beslissing te nemen. Mensen hebben die beslissingen voor mij genomen en ik weet dat zij dat met de beste bedoelingen gedaan hebben. Het is een lastige weg geweest, maar waarschijnlijk ook een die ik niet zou willen veranderen.”