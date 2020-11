Neres gaat bij Brazilië in de fout, ontsnapt aan rood en speelt rol bij treffers

De Olympische ploeg van Brazilië heeft een oefeninterland tegen Zuid-Korea zaterdagmiddag omgezet in een 3-1 overwinning. De doelpunten in het vriendschappelijk duel, dat werd afgewerkt ter voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, werden verzorgd door Matheus Cunha, Rodrygo en Reinier. David Neres stond in de basiself bij de Brazilianen, speelde een bijrol bij twee van de drie doelpunten en had een rode kaart kunnen krijgen, terwijl FC Twente-aanvaller Danilo Pereira en PSV-middenvelder Mauro Júnior kort voor het einde als invaller binnen de lijnen kwamen.

Danilo werd afgelopen week opgeroepen door bondscoach André Jardine, nadat Ajax-aanvaller Antony (hamstringblessure), Lazio-verdediger Luiz Felipe (blessure) en Spartak Moskou-verdediger Ayrton Lucas (corona) zich hadden afgemeld. De topscorer van de Eredivisie moest het in de oefeninterland tegen Zuid-Korea echter wel met een plek op de reservebank stellen, terwijl Neres wél aan de aftrap verscheen.

Rodrygo desempata para seleção brasileira olímpica após jogada de David Neres. Brasil 2 x 1 Coreia do Sul. pic.twitter.com/WwYG75G8PF — Olheiros (@olheiros) November 14, 2020

Al na zes minuten spelen was de aanvaller van Ajax betrokken bij de openingstreffer van Zuid-Korea, nadat hij een bal op de eigen achterlijn probeerde binnen te houden en daarmee een gevaarlijke situatie creëerde. Lee Dong-Gyeong kreeg mede daardoor de kans om vanaf de rand van de zestien uit te halen en schoot via de Braziliaanse verdediger Lyanco raak. Neres speelde kort voor rust ook een rol bij de gelijkmaker van Brazilië, nadat Zuid-Korea vanaf elf meter had nagelaten om de marge op te voeren. Zijn afgemeten voorzet bereikte Rodrygo, die van dichtbij nog op de Zuid-Koreaanse keeper stuitte. Cunha was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken.

Rodrygo involved in Brazil U23’s first goal as well with a brilliant run to lose his defender and get to the end of Neres’ cross. pic.twitter.com/SSlyvH7Mnh — Ardit (@ArditLipa2) November 14, 2020

Neres had ook zomaar kort na rust een rode kaart kunnen krijgen, nadat hij hoofd aan hoofd kwam te staan met een opponent. De scheidsrechter spaarde hem echter met een gele kaart. Nadat de Ajacied nog een goede kans onbenut had gelaten, leidde hij de 2-1 in. Na een fraaie actie leverde hij vanuit de rechterhoek van het strafschopgebied een goed schot af, dat aanvankelijk nog gekeerd kon worden door de Braziliaanse doelman. Rodrygo kon vervolgens zonder moeite Brazilië op voorsprong zetten. In de slotfase, waarin Danilo en Mauro binnen de lijnen kwamen, bepaalde Reinier van Borussia Dortmund de eindstand op 3-1. Voor de Onder-23 van Brazilië wacht nu komende dinsdag een oefenduel met Egypte Onder-23.