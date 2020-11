Driessen bevraagt Depay en De Boer over uit elkaar halen van ‘succesformule’

Zoals het er nu naar uitziet, treedt Oranje zondagavond tegen Bosnië-Herzegovina andermaal aan met Luuk de Jong in de spits en Memphis Depay als linksbuiten. Valentijn Driessen stelt zaterdag op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel dat bondscoach Frank de Boer hiermee de ‘succesformule’ tussen Depay en Georginio Wijnaldum uit elkaar heeft gehaald. Depay en De Boer zijn het hier niet direct mee eens.

“Vind je het vreemd dat de nieuwe bondscoach de succesformule uit elkaar haalt? Memphis en Wijnaldum, als je jullie scores ziet qua assists en doelpunten”, zo vraagt Driessen eerst aan Depay. “Nee. Ik denk dat een nieuwe trainer gewoon kijkt naar de kwaliteiten die hij heeft”, antwoordt Depay. “Tegen Polen scoorden Gini en ik ook niet. We kunnen allebei bepalend zijn en spelen in het veld vaak dicht bij elkaar. Als ik naar binnen kom en vaak de bal krijg, kom ik ook uit op de positie waar ik in de spits uitkwam. Voor mij is het niet zo vreemd, de spelers moeten een rol op zich nemen zodat ze functioneren op de positie waar ze worden neergezet.”

“Ik laat die succesformule helemaal niet los”, luidt de reactie van De Boer als hij dezelfde vraag krijgt. “Ik kijk wat we voor handen hebben en wie het beste in vorm is. Een goede Memphis speelt altijd en zijn favoriete positie is in de spits, maar wie hebben we op links? Als Luuk een goede vorm heeft en we tegen een tegenstander spelen die waarschijnlijk gaat terugzakken, wil ik mensen in de zestien hebben. De andere keer kan het zomaar anders zijn. Memphis kan het met zijn kwaliteiten, acties, kwaliteiten, doelgerichtheid, snelheid en historie op die positie fantastisch invullen.”

“Het voelde voor mij persoonlijk wel vertrouwd, het is niet zo dat ik daar nog nooit heb gespeeld. Ik kan op beide posities uit de voeten”, zegt Depay als gevraagd wordt naar zijn positie bij Oranje. De aanvaller van Olympique Lyon speelde in het verleden bij PSV samen met Luuk de Jong en Wijnaldum. “Dus ik weet hoe ik Luuk moet bereiken, en andersom. Ik kan hem aanspelen in de voeten, want hij is balvast. Hij kan een lange bal laten vallen, zodat je eronder kan komen. En als ik een voorzet geef kan hij koppen, dat is een van zijn grootste kwaliteiten. Dat weten we van elkaar, en dat is logisch, want we kennen elkaar al langer.”

Depay droeg in de tweede helft van de oefeninterland tegen Spanje (1-1) de aanvoerdersband, nadat Wijnaldum het veld heeft gelaten. “'Dat vind ik heel bijzonder. Dat is toch iets om trots op te zijn. Maar ik probeer ook zonder band belangrijk te zijn als leider. Of zo'n band me verandert? Hm... Het doet wel wat met je, ja. Bij mijn club draag ik 'm elke week, dan voel je toch dat je als eerste een tandje bij moet schakelen. Het moet eigenlijk niet zo zijn dat je dat nodig hebt, maar het doet wel iets extra's met je.”