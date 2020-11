‘Als een van hen een gele kaart pakt, ga ik een vervanger oproepen’

Voor Oranje staat zondagavond in de Johan Cruijff ArenA de interland tegen Bosnië en Herzegovina in het kader van de Nations League op het programma. Na Tonny Vilhena heeft ook Teun Koopmeiners het trainingskamp verlaten, maar Frank de Boer besloot voor laatstgenoemde nog geen vervanger op te roepen. Als Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum een gele kaart krijgt tegen Bosnië en dus geschorst is voor het duel met Polen van woensdag, wordt er wel een nieuwe middenvelder opgeroepen.

“Iedereen is fit. We zijn de afgelopen tweeënhalve dag twee keer getest, dus we hebben weer genoeg dingen in onze neus gehad. Iedereen is negatief getest, dus dat is mooi”, zo begint De Boer op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Bosnië. Vilhena verliet afgelopen week het trainingskamp van Oranje nadat hij een positieve coronatest aflegde. De middenvelder van FK Krasnodar werd vrijdag vervolgens weer negatief getest op het coronavirus.

“Ik ben geen dokter. Misschien had hij het al, hij is wel ziek geweest. Toen zeiden ze dat het geen corona was. Maar wellicht was dat het wel, in de laatste fase. Dat zou kunnen. Ik ben blij voor hem dat hij weer negatief getest is. Of het een optie is om hem er weer bij te roepen? Volgens de dokter is dat op dit moment niet de juiste volgorde. Dat moet je aan de dokter vragen”, verklaart De Boer. Ryan Gravenberch werd opgeroepen als de vervanger van Vilhena, maar met Koopmeiners verliet vrijdag andermaal een middenvelder het trainingskamp van Oranje wegens een blessure.

Wijnaldum en Frenkie de Jong staan bovendien op scherp en moeten bij een gele kaart de laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Polen aan zich voorbij laten gaan. “Het klopt dat we niet ruim in de middenvelders zitten. Ik heb er in ieder geval wel over nagedacht. Als één van hen een gele kaart pakt, moet iemand heel snel zo’n staafje in zijn neus steken. Dan ga ik een vervanger oproepen, ja”, bevestigt De Boer. Hij wil nog niet verklappen met welke opstelling Oranje gaat spelen tegen Bosnië.

Een journalist noemt de namen van Tim Krul, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Daley Blind, Owen Wijndal, Wijnaldum, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Luuk de Jong en Memphis Depay. “Je hebt er heel veel goed”, reageert De Boer. Hij krijgt vervolgens de vraag hoe ver Calvin Stengs en Berghuis van elkaar vandaan zitten. “Ze zitten niet ver van elkaar vandaan. Calvin heeft een stijgende lijn, Steven zit daar al een tijdje op. Ze kunnen allebei het verschil maken.” De Boer beaamt dat de opstelling tegen Polen in grote lijnen dezelfde zal zijn als tegen Bosnië.