Vermoedelijke opstelling Oranje: krijgt Owen Wijndal het vertrouwen?

Het Nederlands elftal wacht onder Frank de Boer nog altijd op de eerste overwinning. Na een 0-1 nederlaag tegen Mexico, gelijke spelen tegen Bosnië & Herzegovina (0-0), Italië (1-1) en Spanje (1-1) hoopt Oranje de bondscoach vanavond in de Johan Cruijff ArenA eindelijk zijn eerste driepunter bij te laten schrijven. Dat moet gebeuren tegen de hekkensluiter van de Nations League-poule: Bosnië & Herzegovina. De vermoedelijke opstelling kent door omstandigheden weinig verrassingen meer.

Met vijf punten uit vier wedstrijden staat Nederland op de derde plaats achter koploper Polen (zeven punten) en de nummer twee Italië (zes punten). Om zich te kwalificeren voor de Final Four zal Oranje de komende twee duels moeten winnen en hopen dat de Italianen punten laten liggen tegen Polen of Bosnië & Herzegovina. Het team van De Boer heeft het dus niet in eigen hand. Toch ligt de poule nog helemaal open en bestaat de kans dat Nederland zich voor de tweede keer op rij plaatst voor de beste vier van de Nations League. Overwinningen op Bosnië & Herzegovina en Polen zijn niet alleen belangrijk voor het Europese toernooi, maar ook met oog op de WK-kwalificatie.

Op 7 december vindt de loting plaats voor de kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar en deze wordt verricht op basis van de FIFA-ranglijst van 26 november. 55 Europese landen worden onderverdeeld in zes potten, waarbij de tien hoogst geklasseerde landen op de FIFA-wereldranglijst in Pot 1 verdwijnen. Oranje staat op de tiende plaats (landen buiten Europa niet meegerekend) en voelt de hete adem van Zwitserland in de nek. Als Oranje in Pot 1 terechtkomt, ontloopt het de grootste voetballanden in de WK-kwalificatie. De groepswinnaars plaatsen zich bij de WK-kwalificatie direct voor het mondiale eindtoernooi. De nummers twee moeten zich via de play-offs zien te plaatsen, samen met twee landen uit de Nations League.

Frank de Boer weerspreekt critici: 'Veltman heeft het heel goed gedaan'

Oranje gaat vanavond vol voor de winst tegen het Bosnië waar het vorige maand veel moeite mee had. Nederland maakte op 11 oktober een povere indruk en had het in verdedigend opzicht moeilijk met Edin Dzeko. Pas in de slotfase waren er grote kansen voor de bezoekers. Steven Berghuis viel sterk in en bood Luuk de Jong een grote kans, terwijl Frenkie de Jong tot twee keer toe dicht bij een doelpunt was. Ryan Babel kreeg in blessuretijd nog de grootste kans om te scoren. De aanvaller van Galatasaray kreeg een goede schietkans, maar raakte de bal verkeerd en schoot naast.

Vermoedelijke opstelling:

Door de afwezigheid van Jasper Cillessen is Tim Krul vanavond de keeper van Oranje. Cillessen heeft zijn laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gekeept, want zijn club Valencia maakte woensdag bekend dat hij onder het mes moet. De doelman heeft last van een bovenbeenblessure en zal na de ingreep zeker drie tot vier maanden nodig hebben om te herstellen. Marco Bizot speelde woensdag tegen Spanje en Krul mag het laten zien in de Nations League, zo bevestigde De Boer al. “En mocht er onverhoopt wat met Krul gebeuren, dan heeft Bizot zijn vuurdoop al gehad.”

Voorafgaand aan het oefenduel met Spanje zei De Boer tegen de NOS dat de ‘voorste zes’ misschien wel zouden gaan spelen in de Nations League. “Je wil altijd een slag om de arm houden omdat ik wil kijken hoe het gevoel bij die jongens is”, zei de bondscoach met een lach op zijn gezicht. Alles wijst erop dat het middenveld van Oranje vanavond zal bestaan uit Frenkie de Jong, aanvoerder Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek. Laatstgenoemde tekende woensdag tegen Spanje nog voor de gelijkmaker. De bankzitter van Manchester United maakte de negentig minuten vol, terwijl Wijnaldum en De Jong na 45 minuten spelen achterbleven in de kleedkamer. Teun Koopmeiners zal in ieder geval niet in actie komen. De middenvelder blijkt teveel last te hebben van een blessure en is teruggekeerd naar zijn club AZ. De Boer heeft geen vervanger opgeroepen.

De vermoedelijke opstelling van Oranje volgens het Algemeen Dagblad.

Ook Steven Berghuis speelde woensdag een helft en lijkt zich tegen Bosnië & Herzegovina op te mogen maken voor een basisplaats. De voorhoede zal opnieuw bestaan uit spits Luuk de Jong en linksbuiten Memphis Depay. De aanvoerder van Olympique Lyon speelde onder Ronald Koeman bij Nederland als spits, maar is onder De Boer verhuisd naar de linksbuitenpositie. “Ik denk dat dit misschien wel zijn beste positie is”, zei de bondscoach. “Hij kan van buiten naar binnen komen, hij kan creatief zijn, op doel schieten en assists geven. We weten ook wat hij kan in de spits. Maar het hangt ook van de tegenstander af. We hebben de uitwedstrijd gezien tegen Bosnië. Daar hadden wij de bal en dan moet je een aanspeelpunt hebben en iemand die goed kan koppen uit voorzetten. Heel vaak is Memphis een aangever, dus ik kies voor hem op deze positie en hij heeft veel vrijheid in die rol.”

De Boer zei ook dat de achterhoede er tegen Bosnië & Herzegovina anders uit zal zien dan tegen Spanje. Op de rechtsbackpositie lijkt Denzel Dumfries de voorkeur te gaan krijgen boven Hans Hateboer. De PSV-aanvoerder viel sterk in tegen la Roja. Stefan de Vrij vormde na rust het centrale duo met Daley Blind, die al vroeg moest invallen na een blessure van Nathan Aké. Naar verwachting vormen De Vrij en Blind ook vanavond het hart van de verdediging. Door de kwetsuur van Aké heeft De Boer debutant Sven Botman bij Oranje gehaald, maar voor hem lijkt een basisplaats te vroeg te komen. Op de linksbackpositie maakte Owen Wijndal tegen Spanje een sterke indruk. De bondscoach zei na afloop dat de AZ-verdediger het hem moeilijk heeft gemaakt met oog op vanavond. De kans bestaat dat Wijndal opnieuw mag starten, al is het niet ondenkbaar dat de trainer zijn keuze laat vallen op Patrick van Aanholt, die tegen Spanje niet in actie kwam. Het Algemeen Dagblad gaat ervan uit dat Wijndal vanavond wordt beloond met een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Krul; Dumfries, De Vrij, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Van de Beek, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong, Depay.