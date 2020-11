LIVE! Frank de Boer blikt vooruit op duel dat eerste zege moet opleveren

Na het 1-1 gelijkspel van afgelopen woensdag in de oefeninterland tegen Spanje wacht voor Oranje zondagavond de thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League. De eerdere ontmoeting eindigde in een 0-0 gelijkspel. Frank de Boer en Memphis Depay blikken op de persconferentie vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, dat Oranje de eerste zege onder de nieuwe bondscoach en de tweede overwinning in de Nations League-groep moet opleveren.