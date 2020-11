Kane en Sterling nemen Bale op de hak na speculatie rond gebruik van laptop

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Gareth Bale zat donderdagavond op de tribune tijdens de interland tussen Wales en de Verenigde Staten (0-0) en haalde in de tweede helft zijn laptop tevoorschijn. De nodige mensen beweerden dat dit was om het golftoernooi The Masters 2020 in het Amerikaans Augusta te kijken. Interim-bondscoach Robert Page, die voorlopig de taken overneemt van de van mishandeling beschuldigde Ryan Giggs, vond het hele verhaal rondom Bale echter een storm in een glas water.

Harry Kane, ploeggenoot van Bale bij Tottenham Hotspur, reageert op Instagram met een knipoog op alle speculaties rond de Welshe aanvaller, van wie het geen geheim is dat hij een groot liefhebber van golf is. “Wegrennen om The Masters te kijken”, schrijft Kane bij een foto, waarop te zien is hoe hij tijdens een training met het Engelse nationale elftal juichend wegrent. Waar hij Bale nog niet direct noemt, doet Raheem Sterling dit wel in een reactie. “Je voegt je duidelijk bij Gareth”, schrijft de aanvaller van Manchester City bij een lachende emoji.