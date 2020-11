Jackpot na transfer van Ziyech bleef uit: ‘Was voor ons een vermogen geweest'

Hakim Ziyech zette zijn eerste stappen op het voetbalveld bij de amateurs van ASV Dronten. Toch profiteerde de club uit Flevoland niet mee bij de transfer van de 27-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler naar Chelsea, dat afgelopen zomer veertig miljoen euro neertelde om hem over te nemen van Ajax. Omdat sc Heerenveen hem al voor zijn twaalfde wegkaapte bij ASV Dronten, had de amateurclub geen recht op een vergoeding.

“Na de transfer van Hakim Ziyech werd ik platgebeld. Ze zeiden allemaal dat we gingen cashen”, vertelt Jan Bollemaat, voorzitter van ASV Dronten, in gesprek met Voetbal International. Clubs moeten tegenwoordig zelf uitzoeken of ze recht hebben op een geldbedrag na een eventuele transfer. Na een telefoontje naar de KNVB kreeg ASV Dronten te horen dat men geen vergoeding tegemoet zou zien. “Zeer teleurstellend.”

In het geval van Ziyech mochten de clubs waar hij vanaf zijn twaalfde gespeeld had een bedrag van twee miljoen euro verdelen. De 32-voudig Marokkaans international maakte in 2004 echter op elfjarige leeftijd de overstap naar de op dat moment gedeelde jeugdopleiding van Heerenveen en FC Emmen. Zodoende verdeelden deze twee clubs samen met FC Twente de pot van twee miljoen euro en bleef ASV Dronten met lege handen achter. Als Ziyech een jaar later was vertrokken, had de amateurclub 100.000 euro tegemoet kunnen zien. “Dat was voor ons een vermogen geweest.”

“Heerenveen heeft een mooi bedrag ontvangen voor Ziyech. Ik zou het wel zo eerlijk vinden als ze uit solidariteit ook ons wat zouden betalen”, gaat Bollemaat verder. Hij ziet dat profclubs snel de toptalentjes weghalen. “Ze scouten op steeds jongere leeftijd, waardoor amateurclubs in de toekomst minder kans hebben om ook een beetje mee te delen. Amateurclubs zijn de grootste kweekvijver van talent in Nederland, maar profiteren ondanks de groeiende transfermarkt niet mee. Op deze manier vragen wij ons steeds meer af wat het nut is van een samenwerking met een profclub.”