‘Jewel in the crown’ Feyenoord moet meer dan 130 miljoen euro opleveren

Feyenoord zou op korte termijn in Amerikaanse handen kunnen vallen. De Rotterdammers maakten vrijdag wereldkundig dat investeringsbank Lazard in arm was genomen om tot een financiële injectie te komen. De Telegraaf schrijft dat er voldoende belangstelling is voor het minderheidsaandeel van 49 procent, vooral vanuit de Verenigde Staten, maar dat er wel minimaal 130 miljoen euro daarvoor op tafel moet komen.

Volgens De Telegraaf is ‘de markt is verkend, zijn de gegadigden in beeld en moeten nu alle partijen hun kaarten op tafel leggen’. Het eerdere aantal van vier serieuze investeerders is toegenomen, al is het onduidelijk hoeveel partijen concreet geïnteresseerd zijn in het minderheidsaandeel bij Feyenoord. Wel is bekend dat het gros van de geïnteresseerde investeerders uit de Verenigde Staten komen. Financieel expert en Feyenoord-aanhanger Edwin van Leeuwen geeft in gesprek met de krant aan dat de club minimaal driehonderd miljoen euro waard is, gezien er ‘ver onder de potentie wordt geopereerd’.

Mike Forde, voormalig directeur van Chelsea, verricht namens vermogende Amerikanen onderzoek naar Feyenoord en spreekt tegen hen van een jewel in the crown, mede door de plannen om een nieuw stadion te bouwen. “De club heeft net als Ajax een sterke Academy, waar eigen talent naar de top wordt gebracht. Feyenoord is een club met een ’hardcore fanbase’ en de club is in staat om de sprong naar de Champions League te maken”, zegt Forde, die denkt dat Feyenoord internationaal gezien een nog betere uitstraling heeft als de club verhuist naar een nieuw stadion.

Feyenoord laat weten dat de financiële injectie los staat van het nieuwe stadion, maar dat de investeerders wel de mogelijkheid krijgen om geld in het project te steken. Overigens moet er niet alleen in het eerste elftal geïnvesteerd worden. De jeugdopleiding moet op termijn dezelfde financiële mogelijkheden bieden als Ajax en PSV. Feyenoord heeft reeds enkele grote talenten zien vertrekken, omdat zij elders meer konden verdienen.