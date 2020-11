‘Huidige situatie van Lionel Messi kost Barcelona 25 miljoen euro’

De in het openbaar uitgesproken vertrekwens Lionel Messi heeft Barcelona 25 miljoen euro gekost. Cinto Ajram, die namens de Catalanen in de afgelopen jaren verschillende sponsorsdeals uitonderhandelde, beweert in gesprek met het Spaanse persbureau EFE dat hoofdsponsor Rakuten zijn gage behoorlijk naar beneden heeft bijgesteld. In plaats van 55 miljoen euro ziet Barcelona volgend jaar 30 miljoen euro tegemoet.

Rakuten, een Japanse internetgigant die zich hoofdzakelijk specialiseert in consumentenelektronica, is sinds 2017 de hoofdsponsor van Barcelona. De Catalanen zagen voor het tot medio 2021 lopende contract jaarlijks 55 miljoen euro tegemoet, wat een fors hoger bedrag was dan de vorige hoofdsponsor Qatar Airways. De Qatarese vliegtuigmaatschappij maakte jaarlijks 33 miljoen euro over naar Barcelona. Mundo Deportivo schreef afgelopen week al dat Barcelona en Rakuten een akkoord hadden bereikt over het verlengen van de sponsordeal met één jaar.

In die overeenkomst heeft Barcelona echter genoegen moeten nemen met een fors lager bedrag, want Ajram claimt dat Rakuten over seizoen 2021/22 een bedrag van dertig miljoen euro zal gaan betalen. “Er wordt overal minder betaald door bedrijven, maar dit heeft weinig te maken met de financiële positie van Rakuten. Ze betalen minder door de onzekerheid over de toekomst van Messi”, legt Ajram uit in gesprek met EFE. Messi wilde Barcelona eigenlijk afgelopen zomer verlaten, maar werd aan zijn contract gehouden.

Messi gaf vervolgens een vernietigend interview aan Goal, waarin hij zijn onvrede jegens het inmiddels vertrokken bestuur van president Josep Maria Bartomeu kenbaar maakte en zijn beweegredenen verklaarde. “De eerste overeenkomst tussen Barcelona en Rakuten werd getekend toen Messi nog samen met Luis Suárez en Neymar speelde. Dat bood enorme commerciële voordelen en mogelijkheden. Twee van hen zijn vertrokken en de ander wil zo snel mogelijk weg”

Voorlopig is Messi nog altijd in het bezit van een aflopend contract bij Barcelona. “Barcelona is onlosmakelijk verbonden met Messi en de onzekerheid over zijn toekomst betekent dat er geen sponsordeal voor de lange termijn kan worden gesloten”, verklaart Ajram. Dat Rakuten minder gaat betalen, komt buitengewoon ongelegen voor Barcelona. De Catalanen verkeren in financieel zwaar weer, mede doordat de inkomsten door de coronacrisis met driehonderd miljoen euro zijn gekelderd. Barcelona probeert om 191 miljoen euro te bezuinigen op de salarissen van spelers en medewerkers, maar de onderhandelingen daarover werden afgelopen week zonder een overeenkomst afgebroken.