Feyenoorder wil Ronaldo achterna: ‘Ik wil geen standaard spitsje worden’

Naoufal Bannis heeft grootse plannen. De achttienjarige spits van Feyenoord wil de absolute top bereiken en is bereid om daar hard voor te werken. Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo is het grote voorbeeld voor de aanvaller, die onlangs zijn aflopende contract verlengde tot aan de zomer van 2023. “Hij is mijn grote voorbeeld. Ik kijk nog steeds naar hem op”, aldus Bannis.

In gesprek met het clubkanaal van Feyenoord legt Bannis uit waar zijn bewondering voor Ronaldo vandaan komt. “Door zijn discipline”, reageert de jonge aanvaller, die aan het begin van deze maand als invaller in blessuretijd het winnende doelpunt maakte in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Emmen (2-3). “Door hard te werken heeft hij de top gehaald en dat wil ik ook.”

Bannis weet dat hij hard aan zichzelf moet werken om de top te halen. Hij investeert daarom buiten de trainingen om in zichzelf. “Na de training ga ik vaak met een paar boys een paar ballen trappen en afwerken. Dat doen we na elke training, tien of twintig ballen”, aldus Bannis. “Na de lunch doe ik krachttraining voor mezelf. Ik probeer altijd als laatste het gebouw uit te gaan om mezelf zo sterk mogelijk te maken.”

Bannis hoefde niet lang na te denken toen hij zijn contract in De Kuip kon verlengen. “Het vertrouwen was goed, maar ik was op zoek naar een plan en uiteindelijk is dat plan er gekomen. Het is mijn doel om hier in Feyenoord 1 te slagen en hier mijn droom waar te maken”, aldus Bannis, die grootse plannen heeft. “Ik wil echt de absolute top halen. Ik wil niet een standaard spitsje worden. Ik wil uitblinken in alles. Daar hoort hard werken bij, maar zolang ik in mezelf blijf investeren en mijn doelpunten maak, dan denk ik dat het wel goed gaat komen.”