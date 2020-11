‘Misschien kan ik in de toekomst wel trainer van Ajax worden’

Nicolás Tagliafico is van plan om na zijn voetbalcarrière het trainersvak in te duiken. De 28-jarige linksback van Ajax beseft dat hij nog jarenlang mee kan als voetballer, maar denkt graag vooruit en sluit niet uit dat hij ooit trainer wordt in Amsterdam. Als speler zegt Tagliafico nog altijd veel te leren bij Ajax. Met name de filosofie van de club maakt veel indruk op hem.

“Als ik mijn carrière beëindig, en hopelijk duurt dat nog een tijdje, dan wil ik graag trainer worden", zegt Tagliafico in gesprek met Ajax TV. "Ik moet het hier goed doen, want misschien kan ik in de toekomst wel trainer van Ajax worden.” De Argentijns international maakte in januari 2018 de overstap van Independiente naar Ajax en keek vanaf het eerste moment zijn ogen uit bij zijn huidige club. “Ik zag toen De Ligt en De Jong mee in de aanval gaan. Dat was nieuw voor mij", aldus Tagliafico. “Ik ben helemaal weg van deze filosofie, maar ik weet dat het op veel manieren kan. Dat maakt deze sport zo geweldig. Er bestaat geen recept om te winnen. Je kunt op vele manieren winnen en ik vind dit één van de beste.”

André Onana over extra Ajax-jaar: 'Altijd de overtuiging dat ik de beste ben'

De werkwijze van Ajax maakt indruk op Tagliafico. “Het gaat er gek aan toe in het voetbal”, zegt de verdediger. “Het gaat vooral over geld en politiek en bij Ajax voelt het toch rustig, omdat het een voorbeeldclub is die naar eer en geweten handelt. Ze weten wat ze willen. En wat het familiegevoel betreft: je voelt je nooit alleen en je voelt dat als je bij de club komt, je weet wat ze van je willen. Dat geeft een geborgen gevoel, zoals bij een familie.”

Tagliafico werd de afgelopen transferperiode veelvuldig gelinkt aan een vertrek bij Ajax, terwijl hij een jaar eerder ook al belangstelling genoot van diverse buitenlandse clubs. Met een contract tot medio 2022 zou hij nog even door kunnen bij Ajax, maar hij sluit niet uit dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de Johan Cruijff ArenA. “Dit jaar ben ik 28 jaar geworden. Daarom wil ik kijken of het mogelijk is om nog een stap te zetten. Daar droomt elke speler van, proberen om alles eruit te halen wat erin zit. Maar nu kan ik nog niet verder denken dan de doelen die ik hier wil bereiken."