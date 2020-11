Pogba bekeek filmpjes van Gravenberch: ‘Hij ziet zichzelf in mij’

Ryan Gravenberch maakt dit seizoen grote indruk in het shirt van Ajax. De achttienjarige middenvelder heeft een basisplaats veroverd in de ploeg van Erik ten Hag en is na het wegvallen van Tonny Vilhena door bondscoach Frank de Boer bij Oranje gehaald. Gravenberch stond in de jeugdopleiding al bekend als toptalent en dat ontging ook Samuel Eto’o niet. In het programma Tiki Taka Touzani vertelt Gravenberch over een bijzondere ontmoeting met de voormalig topspits van onder meer Barcelona, en gaat hij in op de vergelijking met Paul Pogba.

“Een keer in de voorbereiding speelden we tegen een team uit Turkije”, vertelt Gravenberch in gesprek met Soufiane Touzani. “Samuel Eto’o was daar toen. Dat ga ik nooit meer vergeten. We waren met zijn allen in de kleedkamer na de wedstrijd. Noa Lang riep me toen en hij zei: ‘Er staat buiten iemand op je te wachten.’ Ik denk dat ik toen vijftien of zestien jaar oud was. Toen liep ik naar buiten en keek ik naar hem. Ik dacht: serieus? Samuell Eto’o?! Wat hij tegen me zei? Hij vond mijn speelstijl mooi. Ik heb een soort rare stijl en dat vond hij mooi om te zien. Hij zei: ‘Blijf zo doorgaan en dan komt het wel goed.’ Dat vergeet ik nooit meer.”

De speelstijl van Gravenberch heeft volgens sommigen iets weg van die van Pogba. Touzani vraagt Gravenberch hoe hij daarover denkt. “Pogba heeft ooit wel eens gezegd dat hij zichzelf in jou ziet”, aldus Touzani. “Ja, ik heb Paul een paar keer gezien en gesproken”, reageert Gravenberch. “Hij had een paar filmpjes van mij gezien. Hij vond ook, wat je net zei, dat hij zichzelf in mij ziet. Maar veel mensen zeggen ook dat ik op hem lijk qua speelstijl.”

In het televisieprogramma laat broer Danzell Gravenberch, spits van Sparta Rotterdam, weten dat het Ajax-talent ‘geen prater is’. Ook de moeder van Gravenberch fluisterde Touzani in dat de middenvelder een persoon is van weinig woorden. “Ik ben niet echt een prater. Dit vind ik leuk”, reageert Gravenberch in gesprek met Touzani. “Ik ben niet zo van die interviews. Zeker niet na de wedstrijd voor de camera, als ze vragen: wat was jullie plan? Dat is niks voor mij.”