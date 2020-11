Verweij gelooft niet in topaankoop voor Ajax: ‘Hij is gewoon veel te duur’

Mocht Nicolás Tagliafico na dit seizoen alsnog vertrekken bij Ajax, dan maken de Amsterdammers weinig kans om Owen Wijndal als vervanger te kunnen halen, zo gelooft Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf denkt dat de linksback van AZ na zijn uitstekende interland tegen Spanje (1-1) onbetaalbaar is geworden voor Ajax. "Ik denk dat Wijndal inmiddels, en zeker na zulke wedstrijden tegen Spanje, gewoon veel te duur is voor Ajax", zegt Verweij in de podcast van zijn krant.

Ajax kocht in het verleden regelmatig de topspelers van AZ, maar de tijden zijn volgens Verweij veranderd. "Dat is ook gebleken bij Vincent Janssen, die er verstandiger aan had gedaan om eerst naar Ajax te gaan in plaats van meteen naar Tottenham Hotspur. Dan had hij nu niet in Mexico gespeeld, hoewel hij daar zielsgelukkig is en het daar goed doet. Voor Wijndal zouden Ajax en PSV een goede volgende stap zijn, hoewel PSV natuurlijk ook een hele goede linksback heeft (Philipp Max, red.). Normaal gesproken is dat een volgende stap, maar hij zal een grotere stap nemen, naar het buitenland."

Dat Wijndal zich laat vertegenwoordigen door Mino Raiola, biedt volgens Verweij wel kansen voor Ajax. "Mino Raiola werkt vaak zo dat zulke spelers gelimiteerde transfersommen in hun contract hebben", weet de journalist. "Als Marc Overmars (directeur voetbalzaken van Ajax, red.) er achter kan komen wat die transfersom is, meestal wordt daar wel heel geheimzinnig over gedaan, zou Ajax hem alsnog kunnen halen. Dan zou Ajax wel de stap moeten zetten om zaken te doen met Raiola."

Kieft is erg onder de indruk: ‘Het grootste talent dat in Nederland rondloopt’

Wim Kieft spreekt zich zeer lovend uit over Ryan Gravenberch en heeft het ook over Owen Wijndal. Lees artikel

Verweij meldt dat Raiola geregeld meerdere gelimiteerde transfersommen laat opnemen. "Het schijnt dat Raiola niet één gelimiteerde transfersom wil, maar twee. Een voor als het crescendo gaat, gigantisch voor de wind, maar ook een voor als de speler niet of weinig gaan spelen, dan mag die speler weg voor hetzelfde bedrag waar hij voor gekomen is. Daar hebben clubs vaak moeite mee." Er zijn volgens Verweij geen problemen tussen Ajax en Raiola, die bekendstaat als taaie onderhandelingspartner. "Niet dat ik weet, Ryan Gravenberch heeft bijgetekend. Maar Overmars is Overmars en Raiola is Raiola. Ik zou er graag een camera op willen zetten, op die onderhandelingen, dat moet er kiezelhard aan toe gaan. Maar volgens mij gaat dat inmiddels goed."

Valentijn Driessen, die eveneens deelneemt aan de podcast, gelooft dat Wijndal zondag tegen Bosnië-Herzegovina opnieuw een basisplaats krijgt van bondscoach Frank de Boer. "De Boer riep in eerste instantie dat degene die negentig minuten speelt tegen Spanje, waarschijnlijk niet zal starten tegen Bosnië", aldus Driessen. "Maar Nathan Aké viel al snel uit, dat was natuurlijk de beoogde linkercentrale verdediger, en Daley Blind de beoogde linksback. Dan komt er een plaatsje vrij en kun je schuiven met bijvoorbeeld iemand als Patrick van Aanholt, maar die heeft nog nauwelijks gespeeld. En Wijndal deed het natuurlijk uitstekend tegen Spanje. De Boer zei ook dat er spelers waren die rustig drie wedstrijden in acht dagen kunnen spelen. Ik denk dat Wijndal daar één van is en dat Blind dan naar het centrum gaat."