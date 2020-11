Luis Suárez passeert Ronaldo en helpt Uruguay aan zege in Baranquilla

Uruguay heeft een knappe overwinning op Colombia in de WK-kwalificatiereeks geboekt. Het team van Óscar Tabárez zegevierde in Baranquilla met 0-3, mede dankzij doelpunten van Edinson Cavani en Luis Suárez. Uruguay herstelt zich zodoende van de 4-2 nederlaag van vorige maand tegen Ecuador en staat na drie duels op zes punten. Colombia heeft tot dusver twee punten minder los Charruas verzameld en staat nu zesde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks.

Uruguay kreeg de openingstreffer in het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez al na vijf minuten in de schoot geworpen. Na een pass van Yerri Mina verloor Jefferson Lerma de bal op circa dertig meter van het doel en toen ging het snel. Nahitan Nández behield het overzicht en legde de bal klaar voor Cavani, die deze met klasse in de rechterhoek achter David Ospina mikte: 0-1.

Colombia wilde in het restant van de eerste helft terug in de wedstrijd komen, maar het ontbrak aan finesse in de laatste meters om Martín Campaña daadwerkelijk op de proef te stellen. Na een half uur koos Carlos Quieroz ervoor om Luis Díaz in het veld te brengen voor Wilmar Barrios en van systeem te veranderen, met James Rodriguez ietwat meer naar achteren.

De wijziging van Quieroz sorteerde echter geen effect, daar Uruguay het duel na rust definitief naar zich toetrok. In de 52e minuut leed James balverlies en werd Rodrigo Bentancur tegen de grond gewerkt. Suárez ging achter de bal staan en stuurde Ospina de verkeerde hoek in. Het was voor el Pistolero interlandgoal nummer 63. Hij laat op de Zuid-Amerikaanse topscorerlijst aller tijden Ronaldo (62) definitief achter zich en heeft nu alleen nog Neymar (64), Lionel Messi (71) en Pelé (77) voor zich.

Darwin Núñez zette de eindstand van 0-3 op het scorebord. Hij kreeg de bal van Lucas Torreira, werd niet aangepakt en schoot het leer vanaf een meter of twintig in de linkerhoek achter Ospina. In de slotminuten ontving Mina nog zijn tweede gele kaart. Uruguay speelt in de nacht van dinsdag op woensdag in eigen huis tegen Brazilië, terwijl Colombia een dag eerder in en tegen Ecuador speelt. Mina zal vanwege een schorsing niet van de partij zijn in Quito.