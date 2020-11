Derksen concludeert: ‘Ajax heeft natuurlijk een ontzettende fout begaan’

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Ajax Sven Botman afgelopen zomer heeft verkocht aan Lille OSC. Volgens de analist van Veronica Inside zou de twintigjarige centrumverdediger in één klap de beste achterhoedespeler bij de Amsterdammers zijn. "Ajax heeft natuurlijk een ontzettende fout begaan door Botman te laten gaan", concludeert Derksen vrijdagavond.

"De zwakste plek bij Ajax is het centrale duo", doelt hij op Perr Schuurs en Daley Blind, die daar doorgaans spelen onder trainer Erik ten Hag. Volgens Derksen heeft Ajax onvoldoende op waarde geschat hoe goed Botman afgelopen seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen speelde. "Bij Heerenveen heeft die jongen het hartstikke goed gedaan, toen dachten ze: 'ja, dat is maar Heerenveen'. Maar hij zit nu bij Lille, doet hij het weer fantastisch. Hij is gewoon beter dan de twee die nu in het centrum staan bij Ajax. Dan doe je het toch niet goed?"

Ook Valentijn Driessen gelooft dat Botman van grote toegevoegde waarde had kunnen zijn in de Johan Cruijff ArenA. "Hij is natuurlijk linksbenig, hij zou heel makkelijk op de plaats van Daley Blind kunnen staan, dan zou die naar het middenveld kunnen", aldus de journalist van De Telegraaf. "Maar ik moet zeggen, ik had het ook niet gezien, hoor. Ik vond het een beetje een houten klaas. Jij wel, Johan?"

Derksen reageert daarop met: "Nou, bij Heerenveen viel het me op dat die jongen zo uitstekend speelde. Als je ziet wat Ajax allemaal uit Zuid-Amerika haalt, dan vraag ik me af: zitten daar mensen die dat allemaal goed kunnen beoordelen?", doelt hij op Argentijn Lisandro Martínez en Mexicaan Edson Álvarez. Derksen laat zich vaker zeer kritisch uit over de twee Spaanstalige Ajacieden.