FC Eindhoven wint na vijf jaar eindelijk weer derby in het Osse Kuipje

FC Eindhoven heeft na ruim vijf jaar voor het eerst een uitwedstrijd tegen TOP Oss in de Eerste Divisie gewonnen. Het team van Ernie Brandts was vrijdagavond met 0-1 te sterk in de Brabantse derby. Na de 0-4 zege op 18 september 2015 hield FC Eindhoven maar één punt over aan de vier visites, met de 6-2 nederlaag op 16 september 2016 als dieptepunt. Door de zege stijgt FC Eindhoven naar de achtste stek in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Eindhoven dacht na enkele minuten al op 0-1 te komen toen Maarten Peijnenburg na een corner een door Bo Geens losgelaten bal binnenwerkte. De scheidsrechter had echter een overtreding geconstateerd. In de negentiende minuut ging een kans verloren toen Jens van Son een lage voorzet van Joey Sleegers niet in het Osse doel kreeg: 0-1. Vijf minuten voor de pauze liet TOP na om op 1-0 te komen toen de thuisploeg er makkelijk doorheen voetbalde en Dean Guezen op Ruud Swinkels stuitte.

Ook in de tweede helft waren de teams van Klaas Wels en Brandts aan elkaar gewaagd en stond een fout aan de basis van de 0-1 na 73 minuten spelen. Geens liet een voorzet van Brian De Keersmaecker los en Jort Van der Sande was er snel bij om de 0-1 tegen de touwen te schieten.

FC Eindhoven had in het restant van de wedstrijd nog op 0-2 kunnen komen, maar invaller Dico Jap Tjong en Van der Sande kregen de bal er niet in. TOP is na de derde nederlaag op rij op een achttiende plaats te vinden en gaat over een week op bezoek bij FC Volendam. FC Eindhoven, dat maandag al met 5-1 van FC Dordrecht won, wacht een thuisduel met NAC Breda.