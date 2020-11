René van der Gijp maakt Frank de Boer belachelijk: ‘Kan hij goed koken dan?’

De analisten van Veronica Inside nemen vrijdagavond Frank de Boer op de hak. René van der Gijp, Johan Derksen en Valentijn Driessen vinden het wat ongeloofwaardig dat de bondscoach van Oranje slecht presterende spelers naar buiten uit blijft verdedigen en zouden het liefst zien dat Ryan Babel en Hans Hateboer niet meer worden geselecteerd.

Derksen was totaal niet onder de indruk van de invalbeurt van Babel tegen Spanje (1-1). "Was dat niet een afscheid?", vraagt hij zich af. "Want we zijn nu wel van die Kevin Strootman af, maar ik hoop dat we nu ook van die Babel af zijn?" Driessen reageert daarop met: "Ik denk dat het eerder een steuntje in de rug was." Derksen weer: "Dan ben je ongeloofwaardig als bondscoach, als je die Babel erbij houdt."

In de talkshow wordt een gedeelte van de persconferentie van De Boer getoond, die Babel verdedigt. "Die doet er alles aan om bij het EK te zijn, dat vind ik zo mooi om te zien", aldus De Boer. "Daar kan ik echt van genieten. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijk aandeel kan hebben. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten." Van der Gijp begrijpt niet zo goed wat Babel toevoegt en reageert spottend met: "Maar kan hij goed koken dan?"

Ook Derksen maakt gehakt van de uitspraken van De Boer. "Gelul in de ruimte. Als ik dat zo hoor, is dat een soort excuus om hem er wel bij te houden. Een speler beoordeel je op zijn prestaties op het veld. Dat gelul van 'ze zijn belangrijk in de kleedkamer', kom op zeg..." Derksen gaat vervolgens door over Hateboer, die Sergio Canales liet weglopen bij de treffer van Spanje. "We moeten nu ook echt definitief stoppen met Hateboer, want dat kan ook niet meer. Bij die goal dekt hij ook weer niet mee. Hij liet hem zo langs lopen, stond hij niemand te dekken, hoewel Joël Veltman ook niet vrijuit ging. Dan heb je Veltman en Hateboer samen... dat is te veel van het slechte", verbastert hij de uitdrukking.

Naast Hateboer krijgt ook Veltman het te verduren in VI. Driessen benadrukt dat De Boer en Veltman een verleden hebben. "Hij heeft Veltman ooit laten debuteren bij Ajax, daarna hebben ze een hele periode successen gehad. Dat zijn lijntjes, die zal je altijd blijven houden." De Boer kwam na afloop van de wedstrijd ook op voor Veltman. "Ik vind de kritiek op Veltman onterecht", aldus de bondscoach. "Misschien was dit niet zijn beste wedstrijd, maar Joël weet altijd een zeer redelijk niveau te halen."

Dat gaat er bij Derksen niet in. "Ik begrijp best dat een coach zijn spelers verdedigt, maar als dat doorslaat in klinkklare onzin, omdat een paar miljoen mensen die speler aan het werk gezien hebben...", aldus de analist. "Het is voor het Nederlands elftal gewoon een van de zwakke broeders. Dan moet je niet net doen alsof het een steunpilaar is."