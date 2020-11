Halsoverkop vertrokken Tonny Vilhena test nu negatief op coronavirus

Tonny Vilhena is vrijdag negatief getest op het coronavirus, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond. De middenvelder van FK Krasnodar moest dinsdag, een dag voor de oefeninterland tegen Spanje (1-1), plots het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten omdat hij bij de KNVB een positieve coronatest had afgelegd.

Bij een nieuwe coronatest werd volgens het dagblad echter geen spoortje van het coronavirus in het lichaam van Vilhena gevonden. De Oranje-international voelde zich sowieso al prima, had geen gezondheidsklachten en ging na het verlaten van het trainingskamp in quarantaine, geheel volgens de RIVM-richtlijnen. Vilhena vliegt maandag terug naar Rusland om zich bij FK Krasnodar te voegen.

Vilhena zat voor het eerst sinds september vorig jaar weer bij de selectie van het Nederlands elftal. De ex-speler van Feyenoord kwam op 19 november 2018 tegen Duitsland (2-2) voor het laatst in actie voor Oranje. De teller blijft na deze vreemde week zodoende op vijftien A-interlands steken.

De KNVB hanteert protocollen waarmee besmettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Zo worden spelers en trainers regelmatig getest en wordt iemand bij een positieve test direct geïsoleerd van de rest van de groep.