Ziyech tovert ook bij Marokko; Aboukhlal beleeft droomdebuut

Marokko heeft vrijdag een zorgeloze avond beleefd in de strijd om kwalificatie voor de Afrika Cup. De Noord-Afrikanen werden tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek bij de hand genomen door sterspeler Hakim Ziyech, die met twee doelpunten en een assist opnieuw uitblonk. Voor Zakaria Aboukhlal werd het een avond om nooit te vergeten: de aanvaller van AZ debuteerde voor de Marokkaanse ploeg met een doelpunt: 4-1.

Bij Marokko begon met Noussair Mazraoui van Ajax één speler uit de Eredivisie in de basis. Ex-Feyenoorder Sofyan Amrabat stond eveneens aan de aftrap, terwijl Zakaria Labyad van Ajax op de bank bleef. Al in de derde minuut dook Ziyech gevaarlijk op, toen hij met rechts net naast mikte. Even later bediende de aanvallende middenvelder met een perfecte steekpass Achraf Hakimi, die over de linkerflank was opgekomen en met buitenkant rechts scoorde: 0-1.

Hakim Ziyech gaat ook bij Marokko door met het afleveren van heerlijke assists! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 13 november 2020

Marokko was overduidelijk de sterkste ploeg, maar werd na 25 minuten in de counter geslacht. Spits Louis Mafouta dook gevaarlijk achter de Marokkaanse defensie, omspeelde de ver uitgekomen doelman Bono en maakte het af: 1-1. De thuisploeg zocht vervolgens geduldig naar een nieuwe treffer en werd geholpen toen spits Youseff El Arabi in de zestien in de rug werd geduwd. Ziyech mocht vervolgens een penalty nemen en gaf die voldoende kracht mee om ondanks de vingertoppen van doelman Geoffrey Lembet te scoren: 2-1.

Twee minuten later was het opnieuw raak voor Ziyech, die de bal na een kortgenomen hoekschop vanaf de rechterkant wilde voorzetten. De lage pass van de nummer tien ging aan alles en iedereen voorbij en rolde verrassend in de verre hoek het doel in: 3-1. Vlak na rust kwamen de Marokkanen goed weg toen een doelpunt van Vianney Mabide werd afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop.

Hakim Ziyech scoort vanaf DEZE POSITIE! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 13 november 2020

Marokko maakte een wat nonchalante indruk in de beginfase van de tweede helft en mocht ook van geluk spreken dat Mafouta geen penalty kreeg, toen hij onderuit ging na een direct duel met doelman Bono. In de 64ste minuut sloeg Marokko aan de overzijde van het veld opnieuw toe. Ziyech liet zich uitzakken naar de rechterkant van het veld en stuurde Aymen Barkok diep. De middenvelder legde de bal voor op de vijfmeterlijn, waar Aboukhlal alert intikte: 4-1.