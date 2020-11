Jack van Gelder: ‘Ik weet niet of ze dit aan Memphis Depay gaan vertellen’

Frank de Boer heeft bij het Nederlands elftal de aanval omgegooid. De opvolger van Ronald Koeman kiest met Luuk de Jong voor een echte spits. Dat deed hij woensdag in de oefeninterland tegen Spanje (1-1) en waarschijnlijk ook zondagavond in het Nations League-duel met Bosnië & Herzegovina. De vraag of de verhuizing van Memphis Depay naar de linkerkant van de voorhoede goed uitpakt, kwam vrijdag ter sprake in het programma Paniekvoetbal op Ziggo Sport.

“Ik ben benieuwd wat Frank de Boer gaat doen. Of hij met Steven Berghuis gaat beginnen of met Calvin Stengs”, begon Jack van Gelder. “Stengs maakte wat mij betreft een veel betere en frissere indruk, maar ik denk dat hij wel met Berghuis begint en eventueel Stengs inbrengt. De samenwerking tussen Stengs en Denzel Dumfries verliep hartstikke goed. Ik ben ook benieuwd wat hij op het middenveld gaat doen. Het kan niet zo zijn dat hij Georginio Wijnaldum opoffert voor Donny van de Beek. Aan de andere kant was Van de Beek wel belangrijk tegen Italië en Spanje. Hij maakt altijd zeg maar de eerste treffer.”

“En Davy Klaassen viel goed in. Dus De Boer heeft zeker wat mogelijkheden. Owen Wijndal zal neem ik aan in de basis staan.” Van Gelder ergerde zich echter hevig aan de nadrukkelijke aanwezigheid van een Oranje-international. “Ik weet niet of ze dit de komende dagen aan Memphis Depay gaan vertellen. Hij is natuurlijk de belangrijkste speler van de twee jaar die we met Ronald Koeman en nu Frank de Boer hebben gehad, maar of ze misschíén aan Depay willen vertellen, en dat mag best bij dit spel, dat je een bal ook in één keer mag spelen, of dat iemand anders wellicht een vrije trap of een corner mag nemen. Misschien.”

“Ik irriteer me er op dit moment een beetje aan”, erkende Van Gelder. “Hij wil te veel en hij moet tegen zichzelf worden beschermd.” Jan van Halst vindt dat Depay wat liever voor zichzelf mag zijn. “Hij heeft een enorme profileringsdrang en dat vind ik geweldig. Dat is ook logisch als je zo’n zwaar revalidatietraject achter de rug hebt. Hij kwam als een komeet terug. Nu gaat het wat minder en dan kan hij best wat meer in dienst van de ploeg spelen.” Van Gelder denkt er het zijne van. “Hij is eigenlijk niet blij met de rol van Luuk de Jong. Dat loopt hem toch een stuk in de weg”, zo verzekerde de presentator. “Dat kan in bepaalde fases van een wedstrijd goed werken, met name in de slotfase.”

“We hebben eigenlijk aan twee spelers alles te danken in de kwalificatie tot nu toe”, vervolgde Van Gelder. “Depay en Wijnaldum. Dat zijn de belangrijkste spelers in het traject geweest. Wijnaldum is op een gegeven moment door Dwight Lodeweges naar de positie van rechtsbuiten geflikkerd omdat Van de Beek op het middenveld moest staan. En in principe moet Depay nu aan de linkerkant spelen in een kleinere ruimte, die er echter niet zou zijn als De Jong er niet zou staan.” Youri Mulder constateerde dat de as van Oranje, Virgil van Dijk, Wijnaldum en Depay helemaal weg is. “Ik heb het idee dat het wat stroef loopt.”

“In de rol die Depay op links moest spelen, deed hij het overigens prima, maar het beperkt wel zijn vrijheid.” Jan van Halst was van mening dat De Jong als aanspeelpunt juist ideaal zou moeten zijn. “Maar dan moet Depay op tien gaan spelen”, repliceerde Van Gelder. “En niet als linkerspits.