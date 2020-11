Helmond Sport wint na 406 dagen eindelijk weer een thuiswedstrijd

Helmond Sport heeft vrijdagavond voor het eerst sinds 4 oktober 2019 een thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Na de 3-1 zege op MVV volgden elf nederlagen en vier remises in vijftien ontmoetingen op eigen bodem, maar vrijdagavond was het team van Will Boessen met 2-1 te sterk voor Excelsior. De bezoekers uit Rotterdam kregen pas na 491 minuten weer een tegengoal in competitie om de oren.

De laatste tegentreffer van Excelsior dateerde van 9 oktober, maar Helmond Sport had maar 26 minuten nodig om trefzeker te zijn. Jelle Goselink kopte uit een corner van dichtbij de 1-0 binnen. Het duel ging in het restant van het duel op en neer. Een doelpunt van Goselink werd wegens buitenspel afgekeurd en Stijn van Gassel keerde op slag van rust op een inzet van Reuven Niemeijer.

Excelsior startte met een schot van Elias Mar Omarsson goed aan de tweede helft, maar Helmond Sport nam vervolgens het heft in handen en kwam na 58 minuten op 2-0. Jeff Stans schoot een teruggekopte bal in de hoek binnen. Helmond Sport had uitzicht op meer goals: een schot van Arno Van Keilegom ging voorlangs, Alessandro Damen bracht redding op een schot van Jordy Thomassen en een poging van Stans miste precisie.

In de extra tijd maakte Omarsson, de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, zijn veertiende van het seizoen. Door de zege komt Helmond Sport op twaalf punten uit evenveel duels. Over een week wacht een uitduel met Jong FC Utrecht. Excelsior blijft achtste met zeventien punten en speelt volgende week tegen de beloften van AZ.