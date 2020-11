‘Als ze écht serieus zijn, gaan ze voor Brands, Huiberts of Overmars’

AS Roma ziet in John de Jong een serieuze kandidaat voor de vacante positie van technisch directeur. De Italiaanse club heeft zijn interesse in de huidige technisch manager van PSV de laatste dagen concreet gemaakt. De Jong is de Romeinen met name in het oog gesprongen om zijn verleden als hoofd scouting bij PSV. Als rechterhand van Marcel Brands bracht hij de Zuid-Amerikaanse talenten in kaart. De redelijk uit het niets vallende belangstelling van i Giallorossi voor De Jong kwam vrijdag in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport ter sprake.

Youri Mulder vroeg zich af hoe AS Roma bij De Jong is uitgekomen. “Wat is de link tussen De Jong en AS Roma”, vroeg hij zich openlijk af. Jack van Gelder wist het antwoord niet. Jan van Halst reageerde verbaasd. “Zijn CV, Jack.” Van Gelder: “Doe me een lol!” Van Halst: “Ja, ik kan niet anders bedenken.” Mulder: “Het enige wat ik kan bedenken is dat hij Hirving Lozano heel goed aan Napoli heeft verkocht.” Van Gelder: “Die hadden jij en ik ook kunnen verkopen.” Van Halst: “Het gaat meer om aankopen én weer goed verkopen.”

“Ik vind het hartstikke leuk voor hem, maar de eerste kandidaat is Luis Campos van OSC Lille”, vertelde Van Gelder. Mulder denkt dat in Italië niet wordt gedacht dat spelers als Philippe Max en Mario Götze ‘aankopen van Roger Schmidt’ zijn. “Daar denken ze: wat een elftal staat daar. Dat heeft De Jong ook gedaan, maar wel in samenspraak met Schmidt. Maar het klopt dat hij degene is geweest die Schmidt heeft aangesteld.”

Van Gelder gelooft niet dat De Jong daadwerkelijk de nieuwe technisch directeur van AS Roma wordt. “Jongens, hij gaat niet. Het is gewoon name dropping.” Van Halst: “Ik zou het ook niet adviseren. Je komt daar in een heel andere wereld terecht. Die jongen is pas twee jaar bezig als technisch manager van PSV.” Van Gelder kan zich niet voorstellen dat AS Roma bij De Jong uitkomt. “Een fantastische club, maar ik kan me niet voorstellen dat als ze écht goed gaan kijken bij De Jong uitkomen. Hij is nog te groen.”

“Als ze écht serieus gaan kijken, dan gaan ze voor Marcel Brands, Max Huiberts of Marc Overmars”, vervolgde de presentator. “Die hebben in ieder geval een CV en een staat van dienst opgebouwd, waarvan je kunt zeggen: ‘Nou, daar zie ik wel wat in’.” Mulder denkt dat Overmars en Brands niet los te weken zijn. Van Gelder: “Zeg nooit nooit.” Volgens de vrijdageditie van het Eindhovens Dagblad zegt De Jong zeker niet meteen ‘ja’ op een aanbieding van AS Roma.