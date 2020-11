Kieft kijkt vol verbazing naar situatie PSV: ‘De waanzin heeft toegeslagen’

Wim Kieft kijkt vol verbazing naar de afgelopen gebeurtenissen in het Nederlandse betaald voetbal. De columnist van De Telegraaf heeft het over het ontslag van trainer Aleksander Rankovic bij ADO Den Haag, het wegsturen van coach Kevin Hofland bij Fortuna Sittard, en vooral de vermeende interesse van AS Roma in technisch directeur John de Jong van PSV. "De waanzin heeft weer toegeslagen", vat Kieft die drie zaken samen.

Kieft begrijpt totaal niet waarom AS Roma bij De Jong is uitgekomen. "John de Jong, die zich altijd verstopt, zelfs toen zijn trainer Mark van Bommel werd ontslagen. John de Jong, die toch goed is voor wat aankoopmissers zoals Kostas Mitroglou, Bruma, Ritsu Doan, Timo Baumgartl, Toni Lato en Olivier Boscagli, om er maar een paar te noemen." De aankopen die PSV afgelopen transferperiode deed, schrijft Kieft vooral toe aan de nieuwe trainer Roger Schmidt.

"Terwijl hij afgelopen transferperiode aan de hand liep van Schmidt, zonder wie veel versterkingen niet naar Eindhoven zouden zijn gekomen", doelt hij in ieder geval op de komst van Mario Götze en Yvon Mvogo, die op voorspraak van Schmidt kwamen. "Dan vraag je je af hoe ze bij AS Roma terecht zijn gekomen bij John de Jong. En waarom ze hun technisch lot in zijn handen willen leggen."

Kieft is ook kritisch op de ontslagen bij ADO Den Haag en Fortuna Sittard. "Dat die clubs niet draaien, ligt echt niet alleen aan Aleksandar Rankovic en Kevin Hofland. In Den Haag is het altijd onrustig en nu ineens zou de trainer zich niet willen schikken naar een beleidsplan. Voor Hofland hadden ze in Limburg een heel traject gepland richting het hoofdtrainerschap en stelden ze afgelopen seizoenen zelfs een aantal stromannen aan. Nu staat Hofland nog geen vier maanden op eigen benen en ze sturen hem na acht wedstrijdjes de laan uit.

"Onnavolgbaar allemaal", vervolgt hij "De schuld ligt vooral bij de technische leiding bij die clubs, bij de mensen die het beleid bepalen. Als het even niet loopt, ontslaan ze trainers en verschuilen ze zich achter allerlei beleidsplannen en meerjarenplannen. Laat ze een kwalitatief goede spelersgroep regelen voor hun trainer. Dan handhaven ook Rankovic en Hofland zich met ADO en Fortuna Sittard. Het veiligstellen van het Eredivisieschap is ieder seizoen het enige perspectief voor clubs als ADO, Fortuna Sittard, FC Emmen, RKC Waalwijk en VVV-Venlo."