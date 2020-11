Kieft is erg onder de indruk: ‘Het grootste talent dat in Nederland rondloopt’

Wim Kieft spreekt zich in zijn column voor De Telegraaf zeer lovend uit over Ryan Gravenberch. De oud-spits vergelijkt de achttienjarige middenvelder van Ajax met spelers uit de middenlinie van PSV en komt tot de conclusie dat Gravenberch 'het grootste talent dat in Nederland rondloopt' is.

Gravenberch heeft zich dit seizoen in het basiselftal van trainer Erik ten Hag geknokt. Door de vele blessures bij het Nederlands elftal werd de jongeling door bondscoach Frank de Boer overgeheveld vanuit Jong Oranje. "Pas achttien jaar, maar het prototype van een complete speler", zegt Kieft. "Met de week zie je hem groeien. Als zo iemand debuteert op het hoogste niveau is de grote vraag of hij mee kan met het hogere tempo. Gravenberch pikt dat razendsnel op, ook in de Champions League."

Kieft vindt het controlerende blok op het middenveld bij Ajax beter dan bij PSV. "Als je ziet hoe Gravenberch ondanks zijn lengte en fysiek gemakkelijk wegdraait in de drukte en versnelt, dat zie je niet veel. In tegenstelling tot de PSV’ers Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré heeft Gravenberch wel creatieve kwaliteiten en laat hij, samen met Davy Klaassen, het elftal beter voetballen."

Verder ziet Kieft ook het potentieel bij concurrent AZ. "Of de talenten van AZ zover zullen reiken als wat Gravenberch in potentie heeft, moet je afwachten. Na Calvin Stengs en Myron Boadu telt AZ afgelopen tijd opnieuw een paar debutanten bij Oranje met Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en doelman Marco Bizot. Wat eraan ontbreekt, is dat alle AZ-debutanten van afgelopen vijftien jaar nauwelijks doorbreken bij internationale topclubs. Die stap moet nog worden gemaakt. Misschien lukt het de zelfopgeleide Stengs en Boadu."