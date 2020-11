‘Ajax wilde liever dat ik naar Juventus ging, dus dat gebeurde’

Sunday Oliseh wilde in 1999 eigenlijk niet van Ajax naar Juventus vertrekken. De voormalig defensieve middenvelder was in twee seizoenen voor Ajax goed voor 54 wedstrijden en 8 doelpunten en verkaste vervolgens naar la Vecchia Signora. In gesprek met Il Posticipo vertelt de Nigeriaan dat hij zelf liever naar AS Roma wilde vertrekken, maar dat Ajax om financiële redenen de voorkeur gaf aan een overstap naar Turijn.

Oliseh, die in het seizoen 2017/18 nog trainer was van Fortuna Sittard, blikt in een interview met Il Posticipo terug op zijn transfer in 1999. "Na twee jaar bij Ajax wilden AS Roma en Juventus me halen. Ik wilde zelf naar Roma, want daar was Fabio Capello de trainer", memoreert de inmiddels 46-jarige oud-voetballer. "Ik heb hem hoog zitten als trainer. Ik vind hem een van de beste trainers ter wereld. Hij was heel duidelijk over zijn verwachtingen van mij. Ik heb veel respect voor Capello, maar het bod van Juventus aan Ajax was hoger. Ajax wilde liever dat ik naar Juventus ging dan naar Roma, dus dat gebeurde." Juventus betaalde uiteindelijk tien miljoen euro aan Ajax.

Zijn dienstverband bij Juventus verliep voor Oliseh niet zoals gehoopt. Hij kwam onder trainer Carlo Ancelotti slechts acht keer in actie in de Serie A en vertrok na een jaar al naar Borussia Dortmund. "Ancelotti was nog een jonge trainer. Ik was niet de enige die weinig aan spelen toekwam: dat gold voor wel meer spelers", weet Oliseh nog. De 54-voudig international van Nigeria noemt zijn periode bij Juventus 'niet een van de hoogtepunten' uit zijn carrière. "Ik voelde me niet op mijn plek in de kleedkamer. Ik was niet blij met de manier waarop er met mij werd omgegaan. Ik vroeg in september of ik mocht vertrekken, maar directeur Luciano Moggi stond dat niet toe."

Sunday Oliseh werd in het seizoen 1997/98 kampioen met Ajax.

"Het jaar daarop ging ik naar Borussia Dortmund", blikt Oliseh terug. "Een halfuur nadat hun aanbod was binnengekomen, zette ik al mijn handtekening. In het seizoen 2001/02 won ik de landstitel en speelde ik in de finale van de UEFA Cup (3-2 nederlaag tegen Feyenoord, red.). Mijn ervaring bij Juventus is niet aan iemand in het bijzonder te wijten. Het was gewon niet het juiste moment om daarheen te gaan." Hij neemt directeur Moggi dan ook niets kwalijk. "Moggi werd bekritiseerd om dingen die losstonden van zijn relatie met de spelers. Hij was onze directeur en hij luisterde altijd als ik iets wilde zeggen. Ik vond hem een goede man. Ik vind het jammer als anderen daar anders over denken. De drie directeurs van Juventus, Moggi, Roberto Bettega en Antonio Giraudo, waren goede personen. Ik heb geen problemen met ze gekend. Ook niet met Ancelotti, ook al liet hij me niet vaak spelen."

Moggi werd in 2006 ontmaskerd als spil in het voetbalschandaal dat Italië in zijn greep hield. De directeur werd schuldig bevonden aan omkoping en werd in 2011 veroordeeld tot een celstraf van ruim vijf jaar, al werd die straf door het Hooggerechtshof geannuleerd vanwege verjaring. In 2009 was Moggi ook al veroordeeld voor het manipuleren van de transfermarkt door gebruik te maken van dreigementen en geweld. Moggi sprak zich daarnaast ooit fel uit tegen homoseksuele voetballers. "Homo's kunnen niet functioneren als voetballer. Ik zou nooit een homo contracteren. Als ik erachter kom dat ik er eentje zou hebben, vliegt hij er meteen uit."