Salaris Wilfred Genee ligt op straat: ‘Een belachelijk bedrag, dat geef ik toe’

Wilfred Genee vindt het niet eenvoudig om te praten over het salaris dat hij verdient bij Talpa. Twee jaar geleden werd in het boek Inside van Michel van Egmond, geschreven over praatprogramma dat Genee al sinds 2001 presenteert, bekend dat de presentator jaarlijks 700.000 euro opstrijkt. Hij is dankbaar voor het salaris, maar voelt zich er ongemakkelijk bij als er publiekelijk over wordt gesproken.

Genee ging er financieel flink op vooruit nadat hij samen met Johan Derksen en René van der Gijp de overstap maakte van RTL naar Talpa. Zijn salaris steeg volgens Mediacourant met 390.000 euro naar 700.000 euro. "In tijden als deze, met corona enzo, moet je gewoon dankbaar zijn dat je dat verdient. Het is ook een belachelijk salaris, dat geef ik eerlijk toe, maar als dat voor je betaald wordt, is het wel heel mooi dat je dat kunt ontvangen", vertelt Genee bij BNR Nieuwsradio.

"Ik vind het in een tijd als deze best lastig om erover te praten. Deze zomer is er een enorme discussie geweest over ons tv-programma. Te pas en te onpas werden onze salarissen genoemd en daar werd ik echt heel ongemakkelijk van", geeft de presentator toe. Verder wil hij er niet te veel over praten. "Ik heb het niet bedacht, hè, voor de duidelijkheid? Dat salaris heb ik niet bedacht."

Nadat de toekomst van Veronica Inside aan een zijden draadje hing, besloot Derksen de helft van zijn salaris, ofwel 300.000 euro, aan twee goede doelen te schenken. Hij wilde niet 'overkomen als een zakkenvuller', een term die de analist om de oren vloog toen hij, ondanks een publieke ruzie met Genee, toch door bleef gaan bij het programma. Het besluit van Derksen om zo'n groot deel van zijn salaris te doneren had volgens Genee ook iets ongemakkelijks. "Dat mannen en plein public over hun salarissen aan het discussiëren zijn, weet je wel", geeft hij aan.

Speciale uitzending

Vrijdag maakte Talpa bekend dat Genee, Derksen en Van der Gijp werken aan een speciale uitzending van Veronica Inside. Die uitzending wordt waarschijnlijk in december opgenomen en verschijnt waarschijnlijk op 2 januari op tv. Het gaat om een 'speciale en extra lange aflevering van Veronica Inside, waarin Wilfred, Johan en René samen met héél Nederland voorspellen wat komend jaar gaat brengen', aldus Talpa. Volgens het Algemeen Dagblad betreft het een eenmalig studioprogramma waarin de tafelheren van Veronica Inside niet alleen over de toekomst van het voetbal spreken. Er zou tevens een rol zijn voor het studiopubliek en de kijkers; de beste voorspeller zou een geldbedrag kunnen winnen.