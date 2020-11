Mohamed Salah test positief op het coronavirus

Mohamed Salah heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt de Egyptische voetbalbond vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller van Liverpool moet hierdoor verplicht in zelfisolatie en mist hierdoor de kwalificatieduels van Egypte met Kenia (14 november) en de Comoren (18 november). Het is nog niet bekend of en hoeveel wedstrijden van Liverpool Salah moet missen.

Het is nog onduidelijk waar Salah het coronavirus heeft opgelopen. Wél was er afgelopen week ophef rondom de aanvaller uit Egypte, die in hoofdstad Caïro de bruiloft van zijn broer bezocht. Op sommige beelden was duidelijk te zien dat Salah ter bescherming een mondmasker droeg, maar op andere video's bleek dat de sterspeler van Liverpool zonder masker feest vierde. Er ontstond hierdoor kritiek op de Egyptenaar, die zich vanwege de strikte coronaregels in de Premier League regelmatig moet laten testen.

Zojuist positief getest op het coronavirus: Mo Salah. Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 13 november 2020

Liverpool heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuws over de positieve coronatest in Egypte. Het is niet de eerste keer dat de regerend landskampioen uit Engeland wordt geconfronteerd met het coronavirus. Recentelijk moesten ook Thiago Alcántara, Sadio Mané en Xherdan Shaqiri tijdelijk in zelfisolatie vanwege het virus. Het elftal van manager Jürgen Klopp hervat de Premier League op 21 november tegen koploper Leicester City en het lijkt uitgesloten dat Salah, met acht doelpunten gedeeld topscorer, over ruim een week alweer beschikbaar is voor Liverpool.

Klopp heeft naast de coronagevallen ook te maken met verschillende zware blessuregevallen binnen zijn selectie. De Duitse manager moet Virgil van Dijk en Joe Gomez maandenlang missen vanwege zware knieblessures, terwijl Joël Matip vanwege een voetkwetsuur pas in januari weer inzetbaar is voor the Reds. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Klopp in de volgende transferperiode aankopen gaat doen voor zijn verdediging.